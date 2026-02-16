Шымкентте азот тотығын заңсыз сату дерегі анықталды
Шымкентте полицейлер ойын-сауық орындарының бірінде азот тотығын заңсыз сату дерегін анықтап, жолын кесті.
Профилактикалық іс-шара барысында тәртіп сақшылары аталған мекемеде келушілерге "күлдіретін газ" ретінде белгілі заттың заңсыз өткізілгенін анықтады.
Тексеру кезінде ғимарат ішінен азот тотығы бар баллондар және оны қолдануға арналған көп мөлшердегі пайдаланылған әуе шарлары табылып, тәркіленді.
Аталған жайт бойынша қылмыстық іс қозғалды, тергеу әрекеттері жүргізілуде. Ойын-сауық орнының иесі полиция бөліміне жеткізілді.
Полиция ескертеді: азот тотығын заңсыз сату және оны тұтынуға адамдарды тарту заңмен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады.
Аталған құқық бұзушылықтарды анықтау және олардың жолын кесу жұмыстары алдағы уақытта да жалғасатын болады.
