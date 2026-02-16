Алматыда әлеуметтік осал санаттағы 49 үй газға қосылды
2025 жылы 49 тұрғын үй табиғи газға қосылып, тұрғындар қауіпсіз әрі заманауи жылыту жүйесін пайдалануға мүмкіндік алды.
Жоба Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен, Halyk Bank және Halyk қайырымдылық қорының қатысуымен жүзеге асырылуда. Газға қосылу жұмыстары кезең-кезеңімен және "кілт тапсыру" қағидаты бойынша жүргізіледі. Әлеуметтік осал санатқа жататын азаматтар үшін барлық қажетті жұмыстар мен жабдықтар жоба аясында толық қамтамасыз етіледі.
Сонымен қатар қаланың аудан әкімдіктері мердігер ұйым — "Тараз Агро Пром Сервис" ЖШС-мен бірлесіп, екінші кезектегі тізімді қалыптастыруда. Тұрғындардан құжаттар қабылданып, жаңадан түскен өтініштер бойынша қосымша тексеру тізімі жасалуда.
Бүгінгі таңда қала бойынша табиғи газға қосылған тұрғын үйлер саны 504,7 мыңнан асты. Табиғи газға қолжетімділікті кеңейту бағытындағы жұмыстар жалғасуда.