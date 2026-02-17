#Референдум-2026
Қоғам

Павлодар облысында сталкинг деректері бойынша істер тіркелді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 09:25 Фото: Zakon.kz
Қудалаудың алдын алуға, азаматтардың құқықтарын қорғауға және халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған "Stop сталкинг" республикалық акциясы аясында Павлодар облысында сталкинг деректері бойынша екі ер адамға қатысты қылмыстық істер қозғалды.

Алғашқы оқиға Ертіс ауданы аумағында тіркелді. Аудан орталығының тұрғыны полицияға бұрынғы жұбайының өзін жүйелі түрде қудалап жүргенін хабарлаған. Оның айтуынша ер адам әлеуметтік желілер арқылы қайта-қайта хабарламалар жіберіп, жәбірленушінің еркінен тыс байланыс орнатуға тырысқан.

Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты келу туралы міндеттеме түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды. Екінші жағдай Павлодар қаласында болды. Қала тұрғыны полицияға жүгініп, бұрынғы жігітінің соңғы бес жыл бойы мазасын алып жүргенін жеткізген. Ол әлеуметтік желілер арқылы қорлау сипатындағы хабарламалар жолдап, қорқыту әрекеттерін жасаған.

Аталған азамат Павлодар қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полиция сталкинг – бұл адамның еркінен тыс байланыс орнатуға немесе аңдуға бағытталған заңсыз, жүйелі қудалау әрекеттері екенін еске салады.

Өзіңізді сталкингтен қорғау үшін:

  • қарым-қатынасты жалғастыруға ниетті емес екеніңізді нақты білдіру; барлық байланыс арналарын тоқтату;
  • қудалау әрекеттерін дәлел ретінде тіркеу; уақтылы құқық қорғау органдарына жүгіну қажет.

Полиция азаматтарды мұндай деректерді жасырмауға және өз құқықтарын қорғау үшін дер кезінде тиісті органдарға хабарласуға шақырады.

Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында сталкинг деректері тіркелді
12:08, 06 ақпан 2026
Маңғыстау облысында сталкинг деректері тіркелді
Алматыда сталкинг бойынша алғашқы сот үкімдерінің бірі шықты
13:03, 12 ақпан 2026
Алматыда сталкинг бойынша алғашқы сот үкімдерінің бірі шықты
Пәтерді жалға беретіні туралы жалған хабарландыру жариялап, тұрғындардың ақшасын жымқырған астаналық ұсталды
16:56, 05 тамыз 2025
Пәтерді жалға беретіні туралы жалған хабарландыру жариялап, тұрғындардың ақшасын жымқырған астаналық ұсталды
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
