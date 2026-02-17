1414-тен СМС келмесе не істеу керек
Электрондық үкімет порталында азаматтарға арналған қызметтің бірі – "Абонент нөмірін Мобильді азаматтар базасында тіркеу".
Қызметті тек өз атына тіркелген мобильді нөмір үшін пайдалануға болады.
Егер нөмір әлі Мобильді азаматтар базасында (БМГ) тіркелмеген болса, портал арқылы онлайн тіркеуден өту жеткілікті.
Тіркеуден кейін нөмір автоматты түрде сіздің ЖСН-мен байланыстырылып, мемлекеттік қызметтерді пайдалану және операцияларды растау үшін СМС-парольдерді алу мүмкіндігі ашылады.
eGov.kz атап өткендей, тек өз нөміріңізді тіркеуге болады. Басқа тұлғалардың нөмірлері жүйеде өңделмейді.
Мобильді азаматтар базасы (БМГ) – бұл мемлекеттік қызметтерді көрсету, авторизация немесе қызметке қол қою кезінде бір реттік парольдерді жіберу үшін қажетті мобильді нөмірлердің бірыңғай базасы. Нөмірді тіркеген азаматтар проактивті және композиттік мемлекеттік қызметтерді ала алады.