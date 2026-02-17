Алматы полиция есірткі қылмыстары үшін іздеудегі тұлғалардың бет-әлпетін жариялады
Сурет: Алматы полиция департаменті
Алматы полиция департаментінің Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл басқармасы есірткі қылмыстарына қатысы бар күдіктілердің фотопостерлерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Постерлерде жасалған қылмыстарға қатысты ақпарат және азаматтарды полицияға белгілі ақпаратты хабарлауға шақыратын ескерту көрсетілген.
"Мұндай постерлерді жариялау есірткі қылмыстарына қатысы бар тұлғаларды іздеуді тиімдірек ұйымдастыруға бағытталған. Біз қала тұрғындарын сақ болуға және іздеудегі тұлғалар туралы кез келген ақпаратты хабарлауға шақырамыз. Бірлескен әрекет арқылы Алматы көшелерін қауіпсіз ету – басты мақсат. Қылмыс үшін жауапкершілік сөзсіз, және әрбір құқық бұзушы заң аясында табылып, жауапқа тартылады", – деді Алматы қаласы ПД Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.
Полиция қызметкерлері постерлерді жариялау есірткі қылмыстарын болдырмауға, халықты ақпараттандыруға және тыйым салынған заттардың таралуын бақылауды күшейтуге бағытталған кешенді профилактикалық жұмыстың бір бөлігі екенін атап өтті.
