#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Қоғам

Алматы полиция есірткі қылмыстары үшін іздеудегі тұлғалардың бет-әлпетін жариялады

Алматы полиция есірткі қылмыстары үшін іздеудегі тұлғалардың бет-әлпетін жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 17:10 Сурет: Алматы полиция департаменті
Алматы полиция департаментінің Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл басқармасы есірткі қылмыстарына қатысы бар күдіктілердің фотопостерлерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Постерлерде жасалған қылмыстарға қатысты ақпарат және азаматтарды полицияға белгілі ақпаратты хабарлауға шақыратын ескерту көрсетілген.

"Мұндай постерлерді жариялау есірткі қылмыстарына қатысы бар тұлғаларды іздеуді тиімдірек ұйымдастыруға бағытталған. Біз қала тұрғындарын сақ болуға және іздеудегі тұлғалар туралы кез келген ақпаратты хабарлауға шақырамыз. Бірлескен әрекет арқылы Алматы көшелерін қауіпсіз ету – басты мақсат. Қылмыс үшін жауапкершілік сөзсіз, және әрбір құқық бұзушы заң аясында табылып, жауапқа тартылады", – деді Алматы қаласы ПД Есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

Полиция қызметкерлері постерлерді жариялау есірткі қылмыстарын болдырмауға, халықты ақпараттандыруға және тыйым салынған заттардың таралуын бақылауды күшейтуге бағытталған кешенді профилактикалық жұмыстың бір бөлігі екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Абай облысында есірткі сақтаумен айналысқан шетелдік ұсталды
18:34, Бүгін
Абай облысында есірткі сақтаумен айналысқан шетелдік ұсталды
Маңғыстау облысында полиция есірткі таратумен айналысқан күдіктіні ұстады
09:57, 21 ақпан 2025
Маңғыстау облысында полиция есірткі таратумен айналысқан күдіктіні ұстады
Жезқазғанда полиция аса ірі көлемдегі есірткі саудасын тоқтатты
15:52, 18 желтоқсан 2025
Жезқазғанда полиция аса ірі көлемдегі есірткі саудасын тоқтатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: