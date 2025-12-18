Жезқазғанда полиция аса ірі көлемдегі есірткі саудасын тоқтатты
Арнайы іс-шара барысында қала көшелерінің бірінде 49 жастағы әйел жүргізген автокөлік тоқтатылды. Көлікте 32 жастағы жолаушы да болған.
Тексеру кезінде жүргізушінің сөмкесінен сарғыш-қоңыр түсті ұнтақ тәрізді зат салынған екі зип-пакет табылып, заттай дәлел ретінде тәркіленді.
Сондай-ақ күдіктілердің тұрғылықты мекенжайы бойынша жүргізілген тергеу әрекеттерінде ас үй бөлмесінен сарғыш-қоңыр және қоңыр түсті заттары бар тағы үш zip-пакет, сондай-ақ есірткі заттарын сақтау және өлшеуге арналған құралдар анықталып, тәркіленді.
Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттар психотроптық және есірткі құралдары ретінде танылды. Алынған есірткі заттарының жалпы салмағы 900,7 граммды құрап, аса ірі мөлшерге жататыны анықталды.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті әйелдер уақытша ұстау изоляторына қамалды.