#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Қоғам

Аида Балаева мәдениет және ақпарат салаларын жаңғыртудың басым бағыттарын белгіледі

Аида Балаева мәдениет және ақпарат салаларын жаңғыртудың басым бағыттарын белгіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 20:50 Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Астанада ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның төрағалығымен министрліктің кеңейтілген алқа отырысы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жиынға вице-министрлер, комитет төрағалары, ведомстволық бағынысты ұйымдардың жетекшілері және салалық құрылымдардың өкілдері қатысты. Отырыс барысында министрліктің 2025 жылғы қызметінің қорытындылары сараланып, алдағы кезеңге арналған стратегиялық басымдықтар айқындалды.

Алқа отырысын ашқан Аида Балаева Негізгі заңға енгізілген ауқымды өзгерістерге ерекше тоқталды. Ол ұлттық мәдениетті қолдау мен тарихи-мәдени мұраны сақтау мәселелері алғаш рет конституциялық деңгейде мемлекеттің іргелі даму қағидаттарының қатарына енгізілгенін атап өтті.

Кездесу барысында министрлік қызметінің барлық бағыттары бойынша жаңа тәсілдер мен заманауи даму үрдістері жан-жақты қаралды. Салаларды уақыт талабына және өзекті сын-қатерлерге сай жүйелі жаңғырту қажеттігіне ерекше назар аударылды.

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Сонымен қатар дамыған мемлекеттердің озық тәжірибесіне негізделген жаңа Конституция жобасы сөз бостандығына кепілдік беретінін, азаматтардың цифрлық кеңістіктегі құқықтарын қорғау жөніндегі норма алғаш рет енгізілгені атап өтілді. Осыған байланысты Аида Балаева министрлік пен ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметіне цифрлық шешімдерді кеңінен енгізу және жасанды интеллект технологияларын тиімді пайдалану мәселесіне айрықша тоқталды. Премьер-министрдің орынбасары саланың бірыңғай әрі кешенді цифрлық даму стратегиясын әзірлеуді тапсырды.

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Алқа отырысына қатысушылар мәдениет саласын дамыту, креативті индустрияларды жүйелі қолдау, ақпараттық саясатты жетілдіру, азаматтық қоғам институттарының әлеуетін арттыру, сондай-ақ мемлекеттік жастар және отбасы саясатын тиімді іске асыру мәселелерін талқылады.

Жиынды қорытындылаған Аида Балаева әріптестеріне атқарылған нәтижелі жұмыс үшін ризашылығын білдіріп, әр бағытта нақты бастамалар көтеріп, жауапкершілікпен әрекет етуге шақырды. Үкімет басшысының орынбасары ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейтуді және қойылған міндеттердің сапалы әрі мерзімінде орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Аида Балаева ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі лауазымына тағайындалды
10:05, 01 желтоқсан 2025
Аида Балаева ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі лауазымына тағайындалды
Аида Балаева ҮЕҰ өкілдерімен өзара байланысты нығайту бағыттарын талқылады
19:52, 08 қазан 2025
Аида Балаева ҮЕҰ өкілдерімен өзара байланысты нығайту бағыттарын талқылады
Мұғалімдер сыни ойлау және жасанды интеллектіні пайдалану дағдыларын меңгеретін болды
20:12, 10 желтоқсан 2025
Мұғалімдер сыни ойлау және жасанды интеллектіні пайдалану дағдыларын меңгеретін болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: