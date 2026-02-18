#Референдум-2026
Қоғам

Жамбылда каннабис өнімдерін таратқан топтың жолы кесілді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 10:17 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысында ұзақ мерзімді жедел-іздестіру іс-шаралары барысында аса ірі көлемде каннабис тобына жататын есірткі заттарын өткізуімен айналысқан төрт тұрғыннан тұратын қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды.

Күдіктілердің тұрғылықты жерлері бойынша жүргізілген тінту барысында 100 келіден астам кептірілген марихуана, 2 келіден астам гашиш және каннабис шайыры тәркіленді.

Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-бабының 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Осы баптың санкциясы 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді.

Қазіргі уақытта ұсталған тұлға-ларға қатысты есірткі заттарын өткізу бойынша қосымша 7 факт анықталуда, сондай-ақ есірткі жеткізу арналарының басқа өңірлерге бағытталған жолдары белгіленуде.

Барлық күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
