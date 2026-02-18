Кіріс декларациясында алынған дивиденд сомасын көрсету қажет пе
Дивидендтерді алған соманы кіріс пен мүлік туралы декларацияда (нысан 270.00) көрсету қажет пе деген сұраққа ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Хабарламаға сәйкес, Қазақстаннан алынған дивидендтер салық агенті арқылы жеке табыс салығына тартылады.
Ал Қазақстан Республикасының шегінен тыс (шетелден) алынған дивидендтерді жеке тұлға өздігінен декларацияда (нысан 270.00) көрсетуі тиіс және салықты өз бетінше төлеуге міндетті.
Дивиденд түрінде алынған табыс жылдық есепте:
- 230 000 АЕК-ке дейін (2026 жылы 994 750 000 теңге) – 5% ставка бойынша салынады;
- 230 000 АЕК-тен асқан бөлігі – 15% ставка бойынша салынады.
Сонымен қатар, декларация тапсыру міндеті жеке тұлғаларға, соның ішінде заңды тұлғалардың қатысушылары мен олардың жұбайларына да қатысты, ҚР Салық кодексінің 417-бабы, 1-тармағы, 2-тармақшасына сәйкес.
Кіріс пен мүлік туралы декларацияны тапсыру соңғы мерзімі – есепті жылды келесі жылдың 15 қыркүйегіне дейін.
