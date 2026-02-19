#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Қоғам

Алматыда Азиадаға бола жаңа спорттық нысандар салынбайды

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 14:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2026 жылғы 19 ақпанда Сенаттың кулуарында Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев 10-шы қысқы Азия ойындарына Алматының дайындығы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Серік Жарасбаев 2029 жылы Азия ойындарын Алматыда өткізу туралы шешім Миландағы Олимпиада ойындарынан бұрын қабылданғанын еске салды.

"Бұл шешім қысқы спорт түрлерін одан әрі дамытуға мүмкіндік береді. Жаңа спорттық нысандар салу туралы айтсақ – бұл өтінім мақұлданбас бұрын біз мониторинг жасап, талдау жүргіздік. Қолданыстағы нысандар халықаралық стандарттарға толық сәйкес келеді және Азия ойындары бағдарламасының барлық талаптарын орындауға мүмкіндік береді. Яғни, Азиада ойындарын өткізу үшін қосымша спорттық нысандар салудың қажеті жоқ", – деп сендірді вице-министр.

Оның айтуынша, бұған дәлел – 2011 жылы өткізілген Азия ойындары мен 2017 жылы ұйымдастырылған 28-ші Дүниежүзілік қысқы универсиада.

"Қаладағы кептеліс мәселесіне де назар аудардық. Туристер мен спортшылардың келуі салдарынан мұндай оқиғаларда автокөлік ағыны көбейетінін білдік. Дегенмен, көлікті дұрыс бағыттау және жарыстар кестесін тиімді құру арқылы 2017 жылы біз кептеліс мәселесін шештік. Жалпы, қала бұл тапсырманы орындады. Қазақстанда халықаралық спорттық іс-шараларды өткізу тәжірибесі жеткілікті және жол қозғалысын тиімді ұйымдастыру үшін бірлескен жұмыстар көмектеседі", – деді туризм және спорт вице-министрі.

Айта кетейік, 2026 жылғы 5 ақпанда Миланда Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин мен Азия Олимпиадалық Кеңесінің басшысы шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани Алматының 2029 жылғы қысқы Азия ойындарын қабылдайтыны туралы құжатқа қол қойған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
19 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы қалай өзгерді
15:45, Бүгін
19 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы қалай өзгерді
Серік Жарасбаев туризм және спорт вице-министрі болып тағайындалды
17:08, 29 қараша 2023
Серік Жарасбаев туризм және спорт вице-министрі болып тағайындалды
Алматыда өтетін "Қайрат" – "Реал Мадрид" ойыны: Кімдерге тегін кіру мүмкіндігі беріледі
16:27, 04 қыркүйек 2025
Алматыда өтетін "Қайрат" – "Реал Мадрид" ойыны: Кімдерге тегін кіру мүмкіндігі беріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Бүгін
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
17:47, Бүгін
Министерство спорта отреагировало на скандал в художественной гимнастике Казахстана
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
17:23, Бүгін
Назван боец, который может доминировать над Хамзатом Чимаевым
Теннисистов оправдали по делам о допинге
17:03, Бүгін
Теннисистов оправдали по делам о допинге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: