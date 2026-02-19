19 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы қалай өзгерді
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 19 ақпанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 489,17 теңгені құрап, тағы 0,11 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,37 теңгеге дейін төмендеді (-0,04).
Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.
Айырбастау пункттерінде:
- доллар 492,4–495,5 теңге аралығында,
- еуро 578,5–583,7 теңге,
- рубль 6,35–6,47 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда.
19 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсті.
Сәуір айындағы Brent маркалы мұнай фьючерсі 0,9%-ға қымбаттап, барреліне 70,99 долларды құрады.
Ал сәуірдегі WTI маркалы мұнай 1,0%-ға өсіп, барреліне 65,70 доллар болды.
Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 489,3 теңге, еуроны 578,94 теңге, рубльді 6,38 теңге деңгейінде белгілеген еді.
