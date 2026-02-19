Шорт-трекші Денис Никиша 2026 жылғы Олимпиадада үздік ондыққа кірді
Шорт-тректен Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Денис Никиша Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының B финалында өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы 500 метр қашықтықта 610-орындар үшін сынға түсті.
Өзі үшін шешуші болған жарыста Никиша екінші нәтиже көрсетті. Нәтижесінде ол жетінші орынға тұрақтады.
Айта кетейік, осы бағдарламада Абзал Әжіғалиев ширек финалға дейін жетті.
Бірінші орынды канадалық Стивен Дюбуа иеленді. Мелле ван’т Ваут (Нидерланд) мәреге жетті. Йенс ван’т Ваут (Нидерланд) жеңіп алды.
