Спорт

Евгений Кошкин 2026 жылғы Олимпиада ойындарында үздік ондыққа енді

Евгений Кошкин 2026 жылғы Олимпиада ойындарында үздік ондыққа енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 22:35 Сурет: olympic.kz
Конькимен жүгіруден Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Евгений Кошкин Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында үздік ондыққа енді.

Кошкин 500 метр қашықтықта ел намысын қорғады.

Отандасымыз 34.56 секунд уақыт көрсеткішімен мәреге жетіп, қорытынды есепте тоғызыншы орынға ие болды.

Джордан Штольц (АҚШ) Олимпиада чемпионы атанды. Ол 33.77 секунд уақыт көрсеткішімен Олимпиада рекордын жаңартты. Күміс жүлдені Йеннинг де Боо (Нидерланд) жеңіп алды – 33.88. Ал қола медаль Лоран Дюбрейге (Канада) бұйырды – 34.26.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық конькимен жүгіруші қыздар Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
22:41, 14 ақпан 2026
Қазақстандық конькимен жүгіруші қыздар Олимпиаданың жартылай финалына өте алмады
Қазақстандық конькимен жүгірушілер 2026 жылғы Олимпиадада үздік ондыққа енді
09:01, 08 ақпан 2026
Қазақстандық конькимен жүгірушілер 2026 жылғы Олимпиадада үздік ондыққа енді
Қазақстандық конькимен жүгіруші 2026 жылғы Олимпиада ойындарында екінші мәрте үздік ондыққа енді
22:44, 12 ақпан 2026
Қазақстандық конькимен жүгіруші 2026 жылғы Олимпиада ойындарында екінші мәрте үздік ондыққа енді
Оқи отырыңыз
