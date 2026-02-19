#Референдум-2026
Қоғам

Үш өңірге ірі-ірі жел және күн стансасы салынады

Ветрогенераторы, ветряная мельница, ветряные мельницы, альтернативные источники энергии, электроэнергетика, ветряная электростанция , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 16:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Еліміздің үш өңірінде ірі-ірі жел және күн стансалары салынады. Жоба құны 2,2 млрд доллар.

Бүгін Сенат депутаттары "Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларды іске асыру" туралы келісімді ратификациялады, деп жазады qazaqstan.tv.

Аталған энергетикалық нысандардың қуаттылығы 1,8 ГВт. Жобаға энергия жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін заманауи энергия жинақтау жүйелері енгізіледі.

Бұл жыл сайын 5,7 млрд кВт-сағаттан астам жасыл электр энергиясын өндіруге мүмкіндік береді. Көмірқышқыл газының шығарындыларын 4,5 млн тоннаға дейін азайтады.

Осы арқылы Қазақстанның климаттық мақсаттарына қол жеткізуге үлес қосады.

Бұл жоба бойынша үш жоба екеуі жел электр станциясы, Павлодар Қарағанды 30 мегаваттық күн электр станциясы Түркістан облысында. Сұңғат Есімханов, Энергетика вице-министрі
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
