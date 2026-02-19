Үш өңірге ірі-ірі жел және күн стансасы салынады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Еліміздің үш өңірінде ірі-ірі жел және күн стансалары салынады. Жоба құны 2,2 млрд доллар.
Бүгін Сенат депутаттары "Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларды іске асыру" туралы келісімді ратификациялады, деп жазады qazaqstan.tv.
Аталған энергетикалық нысандардың қуаттылығы 1,8 ГВт. Жобаға энергия жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін заманауи энергия жинақтау жүйелері енгізіледі.
Бұл жыл сайын 5,7 млрд кВт-сағаттан астам жасыл электр энергиясын өндіруге мүмкіндік береді. Көмірқышқыл газының шығарындыларын 4,5 млн тоннаға дейін азайтады.
Осы арқылы Қазақстанның климаттық мақсаттарына қол жеткізуге үлес қосады.
Бұл жоба бойынша үш жоба екеуі жел электр станциясы, Павлодар Қарағанды 30 мегаваттық күн электр станциясы Түркістан облысында. Сұңғат Есімханов, Энергетика вице-министрі
