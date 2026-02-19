Көктөбеде референдумға дейінгі күндер санала бастады
Сурет: Алматы өңірлік коммуникациялар қызметі
Алматыдағы Көктөбе аумағында референдумға дейінгі күндердің кері санағы іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Телемұнарада орнатылған арнайы таймер маңызды оқиғаға дейін қанша уақыт қалғанын айқын көрсетіп тұр.
Кешкі және түнгі уақытта мұнарада жарқын тақырыптық жарық шамдары қосылады: мемлекеттік рәміздер, ұлттық ою-өрнектер, референдум өтетін күн — 15 наурыз, сондай-ақ қалған күндер саны бейнеленген.
Әсем жарық безендіруін оңтүстік астана тұрғындары мен қонақтары жоғары бағалап, оны алдағы дауыс беру күнін еске салатын ерекше көрініс ретінде атап өтті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript