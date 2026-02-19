#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Көктөбеде референдумға дейінгі күндер санала бастады

Көктөбеде референдумға дейінгі күндер санала бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 20:30 Сурет: Алматы өңірлік коммуникациялар қызметі
Алматыдағы Көктөбе аумағында референдумға дейінгі күндердің кері санағы іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Телемұнарада орнатылған арнайы таймер маңызды оқиғаға дейін қанша уақыт қалғанын айқын көрсетіп тұр.

Кешкі және түнгі уақытта мұнарада жарқын тақырыптық жарық шамдары қосылады: мемлекеттік рәміздер, ұлттық ою-өрнектер, референдум өтетін күн — 15 наурыз, сондай-ақ қалған күндер саны бейнеленген.

Әсем жарық безендіруін оңтүстік астана тұрғындары мен қонақтары жоғары бағалап, оны алдағы дауыс беру күнін еске салатын ерекше көрініс ретінде атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр
20:56, Бүгін
Тоқаев Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысып жатыр
Алматыдағы Сайна көшесінде қозғалыс уақытша реверсив болады
11:19, 22 шілде 2023
Алматыдағы Сайна көшесінде қозғалыс уақытша реверсив болады
Алматыда референдумға 99 жастағы қала тұрғыны қатысты
11:23, 06 қазан 2024
Алматыда референдумға 99 жастағы қала тұрғыны қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
22:17, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
21:50, Бүгін
"Улытау" выдал матч с четырьмя голами на сборах в Турции
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
21:35, Бүгін
Экс-бойцу UFC пригрозили пожизненным баном: подробности
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
21:10, Бүгін
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: