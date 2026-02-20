#Референдум-2026
Қоғам

Жамбыл облысындағы ана өлімі: министрлік жоспардан тыс тексеріс бастады

Жамбыл облысындағы ана өлімі: министрлік жоспардан тыс тексеріс бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 19:00 Сурет: akorda.kz
Денсаулық сақтау министрлігі Жамбыл облысында ана өлімі дерегі бойынша жоспардан тыс тексеріс бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның 2026 жылғы 20 ақпандағы мәліметінше, министрліктің Жамбыл облысы бойынша Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті департаменті Жамбыл облыстық перинаталдық орталығы қызметіне қатысты жоспардан тыс тексеру жұмыстарын бастаған.

Тексеруге босанған әйел Салтанат Нышанбайдың қаза табуы себеп болған.

"Тексеру аясында медициналық қызметкердің барлық кезеңдегі әрекетіне құқықтық баға беріледі. Бақылау іс-шаралары аяқталған соң материалдар процессуалдық шешім қабылдау үшін тиісті органдарға жолданады", – деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.

Ведомство пациенттердің қауіпсіздігі қағидаттарына адалдығын атап өтіп, медициналық әдеп нормаларын бұзуға мүлде төзбеушілік танытатынын мәлімдеді. Тексеру қорытындысы туралы қосымша ақпарат берілетіні айтылды.

КТК телеарнасының хабарлауынша, марқұмның туыстары қайғылы жағдайға перзентхана мен емхана дәрігерлерінің әрекеті себеп болуы мүмкін деп санайды. Олардың айтуынша, жүкті әйел емханада есепке алынбаған.

30 жастағы Салтанат Нышанбайдың жақындарының айтуынша, ол босанғаннан кейін көз жұмған. Перзентханадан туыстары оның босанған ұлын ғана алып шыққан. Жақындарының сөзінше, анасы сәбиін бір рет те көрмеген. Хантөре есімді ұл мерзімінен бұрын кесарь тілігі арқылы дүниеге келген. Нәрестені неонатологтар күтіп-баптап жатқанда, әйелдің өзі үш аптаға жуық ауыр халде жатып, өмірі үшін күрескен.

Марқұмның әпкесі Айнұр Тоғызованың айтуынша, әйелде сепсис болған.

"Біз инфекция ауруханада жұққан деп есептейміз. Оны дер кезінде анықтамаған – дүйсенбі күні емдеуші дәрігер келгенде ғана белгілі болды. Бізге ескертпестен жатырын алып тастаған, содан кейін ол ес жимай қалды. Үш апта бойы өмірі үшін күресіп, азаппен қайтыс болды", – деді ол.

Медициналық мекеме туыстардың айыптауларын растамағанымен, ресми түрде теріске де шығармаған.

Салтанаттың отбасы жан-жақты тергеу жүргізіліп, кінәлілердің жауапкершілікке тартылуын талап етпек. Марқұмның артында екі баласы – жаңа туған сәбиі мен бес жастағы баласы қалды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Денсаулық сақтау министрі ана өлімі жоғары аймақтарды атады
15:18, 27 ақпан 2025
Денсаулық сақтау министрі ана өлімі жоғары аймақтарды атады
"Қауіпті екпе, қомақты айыппұл": Жамбыл облысында 91 емшара кабинеті өз еркімен қызметін тоқтатты
18:23, 18 маусым 2025
"Қауіпті екпе, қомақты айыппұл": Жамбыл облысында 91 емшара кабинеті өз еркімен қызметін тоқтатты
Қазақстандағы мектептер мен балабақшаларда жоспардан тыс тексерулер жүргізіледі
10:55, 11 желтоқсан 2025
Қазақстандағы мектептер мен балабақшаларда жоспардан тыс тексерулер жүргізіледі
