Қазақстандағы мектептер мен балабақшаларда жоспардан тыс тексерулер жүргізіледі
Білім министрлігінің мәліметінше, тексерулер балаларға тамақтану, білім, тәрбие және денсаулық қызметтерін ұсынатын ұйымдарға қатысты болады – қызмет көрсетуден бұрын да, қызмет көрсету кезінде де. Бұл бақылау іс-шараларын жылдам әрі тиімді өткізуге, сондай-ақ мүмкін болатын бұзушылықтарды дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді.
Мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының "Баланың құқықтары туралы" Заңымен реттелетін болады. Заң бақылаудың ерекше тәртібін бекітеді және көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды күшейтеді.
"Жоспардан тыс тексерулер балалардың құқықтарын қорғауды күшейтеді және мемлекеттік бақылауды жылдамдатады. Енді уәкілетті орган тексеру туралы шешімді өз бетінше қабылдап, нақты бұзушылық туралы хабар түскен сәтте дереу нысанға бара алады. Сигнал түскен жағдайда жоспардан тыс тексеру жүргізіледі", – деді Білім министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы Насымжан Оспанова.
2025 жылғы 4 желтоқсанда Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының мәдениет, білім, отбасы және мемлекеттік бақылау саласындағы кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңға қол қойды. Жаңа ережелер 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.