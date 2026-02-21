Абай облысында ТЖМ авиациясы жоғалған адамдарды табуға көмектесті
Сурет: видео скрині
Бүгін таңертең ТЖД-не Көкпекті ауданының Биғаш ауылындағы "Арқалық" шаруа қожалығынан 19 ақпанда шамамен сағат 11:00-де үш ер адамның жылқы іздеуге шығып, байланысқа шықпай қалғаны туралы хабарлама түсті. Олардың нақты қай жерде екені белгісіз болды, ұялы телефондары сөндірулі болған.
Іздестіру-құтқару жұмыстарына ТЖД-ның күштері мен құралдары жұмылдырылды. Іздеу аймағы күрделі, таулы аймақ болғандықтан, ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" АҚ-ның Ми-8 тікұшағын көтеру туралы шешім қабылданды.
Сонымен қатар іздеу жұмыстарына жол талғамайтын көлік пен ұшқышсыз ұшу аппараты тартылып, қолжетімсіз аумақтарды жедел тексеруге мүмкіндік берді.
Екі сағаттық ұшудан кейін Биғаш ауылынан 3 шақырым жерде 1984, 1979 және 2003 жылы туған үш ер адам табылды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript