#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
494.66
581.87
6.43
Қоғам

80 мыңнан астам әлеуметтік желіні пайдаланушылар жалпыұлттық коалиция бастамасын қолдады

Әлеуметтік желіні пайдаланушылар, жалпыұлттық коалиция, бастама, тақырыптық рамка, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 17:24 Сурет: referendum2026.kz
Жалпыұлттық коалиция қызметі аясында әлеуметтік желіні пайдаланушылардың аватарларына тақырыптық рамка орнату бастамасы жүзеге асырылуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгінде 15 наурызға белгіленген жалпыұлттық референдум қарсаңында өз азаматтық ұстанымын жария түрде білдіріп, акцияға 88 мыңнан астам адам қосылды, деп жазады "Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!" жалпыұлттық коалициясы.

"Twibbonize.com ашық платформасында арнайы "referendum2026" твиббоны жүктелді. Бірнеше күн ішінде өсу қарқыны бойынша ол ТОП-1 қатарына кіріп, сервистегі ең көп қолданылған твиббонға айналды. Сондай-ақ платформада басқа да бастамашылық акциялар орналастырылған. Қазіргі уақытта қолдаушылардың жалпы саны 88 мың адамға жетті. Жаңа Конституция жобасын қолдайтын азаматтар саны күн сайын артып келеді", делінген хабарламада.

Онлайн-белсенділікке танымал қазақстандықтар да акцияға қосылды — блиц-шахматтан әлем чемпионы Бибісара Асаубаева, Сидней Олимпиадасының жүлдегері Мұхтархан Ділдәбеков, бокстан Қазақстанның үш дүркін чемпионы Василий Левит, еңбек сіңірген өнер қайраткері Қаракөз Сүлейменова, музыкант Абай Бегей, продюсер Ренат Басит, «Дервиши» тобының солисі Дильмурат Бахаров, халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов, актер Ерболат Төлеген және басқа да көптеген тұлғалар.

"Бұл бастама Қазақстанның әр өңіріндегі пайдаланушыларды біріктіріп, азаматтардың ел болашағын талқылауға қатысуының жоғары деңгейін көрсете отырып, қоғамда ерекше назар аудартқан цифрлық форматтардың біріне айналды", деп нақтылайды коалициядан.

Айта кетсек, еліміздегі әуежайлар мен вокзалдар республикалық референдум жайлы ақпараттың алаңына айналды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Абай облысы арнайы қордан 10 миллиард теңгеден астам қаражат алады
10:28, 11 тамыз 2025
Абай облысы арнайы қордан 10 миллиард теңгеден астам қаражат алады
Қызылордада "Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!" өңірлік коалициясы құрылды
23:02, 13 ақпан 2026
Қызылордада "Әділетті және Прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!" өңірлік коалициясы құрылды
ДДҰ директоры Тоқаевтың бастамасын қолдады
11:48, 23 қазан 2023
ДДҰ директоры Тоқаевтың бастамасын қолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана провёл "сухой" матч в АПЛ
20:10, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана провёл "сухой" матч в АПЛ
Дерек Макиннес прокомментировал дебютный гол Ислама Чеснокова за "Хартс"
19:47, Бүгін
Дерек Макиннес прокомментировал дебютный гол Ислама Чеснокова за "Хартс"
ХК "Барыс" потерпел третье поражение кряду в овертайме
19:20, Бүгін
ХК "Барыс" потерпел третье поражение кряду в овертайме
Казахстанские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх-2026 в Италии
18:39, Бүгін
Казахстанские спортсмены завершили участие на Олимпийских играх-2026 в Италии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: