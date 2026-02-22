#Референдум-2026
Қоғам

Еліміздегі әуежайлар мен вокзалдар республикалық референдум жайлы ақпараттың алаңына айналды

Баннер, әуежайлар, вокзалдар, республикалық референдум, насихат, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 13:23 Сурет: Zakon.kz
Еліміздің барлық өңірінде жаңа Конституция жобасы жөнінде ақпараттық науқан кеңінен жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа Конституция жобасына және алдағы республикалық референдумға арналған ақпараттық баннерлер Қазақстан аумағындағы негізгі қоғамдық көлік объектілерінде орналастырылған.

Әуежайларда, теміржол вокзалдарында, автовокзалдарда, метро станцияларында және ірі қалалар мен облыс орталықтарының аялдама кешендерінде осы сипаттағы метариалдар орнатылды, бүкіл ел бойынша 60 ірі көлік хабы қамтылды.

Сурет: Zakon.kz

Маңызды бұл ақпарат барлық өңірде жолаушылар ағыны жоғары көлік тораптарын қамтыды, бұл аудиторияны кең қамтуды және азаматтардың конституциялық өзгерістердің мәні мен алдағы дауыс беру рәсімі туралы түсіндірме ақпаратқа қолжетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Статикалық конструкциялар да, сандық форматтар да қолданылуда: қоғамдық көліктерде LED-экрандар, лайтбокстар және ішкі мониторлар пайдаланылуда.

Сурет: Zakon.kz

Науқанды ұйымдастырушылардың деректері бойынша, ақпараттық материалдар еліміздің барлық облысында және республикалық маңызы бар қалаларда орналастырылған.

Осы жұмыстың арқасында қазақстандықтар ыңғайлы және қолжетімді форматта жаңа Конституциядағы негізгі өзгерістер туралы біле алады, яғни тек онлайн ғана емес, сонымен қатар ірі көлік хабтарында да көрініс тапқан.

Сурет: Zakon.kz

Сауалнама нәтижелеріне сәйкес, қазақстандықтардың көпшілігі жаңа Конституцияның жобасымен таныс және оны қолдайды: респонденттердің 78,8%-ы құжатты мақұлдайды, ал 71,4%-ы референдумға қатысуға дайын.

