Қоғам

Павлодар облысында полицейлер 100 жастағы тұрғынға жеке куәлігін табыстады

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
Полиция қызметкерлері құжатты жеке тапсыру үшін Евдокия Алексеевна Безрукованың үйіне арнайы барды.

Құрметті жасына байланысты әйелге ХҚКО-ға өз бетінше бару қиын болғандықтан, тәртіп сақшылары құжаттарды рәсімдеуді көшпелі түрде ұйымдастырды.

Тәртіп сақшылары мерейтой иесін құттықтап, оған зор денсаулық, амандық және ұзақ ғұмыр тіледі. Евдокия Алексеевна көрсетілген құрмет пен қамқорлық үшін полиция қызметкерлеріне алғысын білдірді.

"Мұндай іс-шаралар мемлекеттік қызметтер көрсету және қарт азаматтарды қолдау жұмыстары аясында жүргізілуде. Аға буын өкілдеріне қамқорлық жасау – қызметтің маңызды бағыттарының бірі, – деп атап өтті Павлодар облысы көші-қон полициясының аға инспекторы Бақыт Ермекпаева.
Павлодар облысында полицейлер мас жүргізушіні тоқтатты
09:56, 22 шілде 2025
09:56, 22 шілде 2025
Павлодар облысында полицейлер мас жүргізушіні тоқтатты
Полиция бетперде тағып, үй тонағандарды ұстады
09:03, 30 қыркүйек 2025
Полиция бетперде тағып, үй тонағандарды ұстады
Таразда 102 жастағы қария құжат алды
12:30, 16 сәуір 2023
Таразда 102 жастағы қария құжат алды
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
15:18, Бүгін
15:18, Бүгін
Капитан "Барыса" достиг знакового достижения в КХЛ
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
15:06, Бүгін
15:06, Бүгін
Олимпийский обидчик Нурбека Оралбая проведёт дебютный бой в промоушене Усика
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
14:39, Бүгін
14:39, Бүгін
Итальянский гонщик "Астаны" занял второе место во французской гонке
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
14:09, Бүгін
14:09, Бүгін
Казахстан на "малом чемпионате мира по боксу": здесь били Хабиба и нокаутировали Джалолова
