Таразда зейнеткер әйел пәтерінде 20-ға жуық мысық асырап, көршілерін зар қақсатып отыр
Қала орталығындағы көпқабатты үйдің тұрғындары бірнеше жылдан бері қолқаны қапқан күлімсі иістен шаршаған. Бір пәтерде жүрген жиырмаға жуық мысық осы үйдегі егде жастағы екі әйелге тиесілі екен. Бір пәтерін үй жануарларына босатып берген қызы мен анасы көршілердің ескертуіне құлақ аспай отыр. КТК мәліметінше, тұрғын үйді құрт құмырсқа басып бара жатыр деген тұрғындар, жергілікті биліктен осы мәселені шешіп беруді сұрап отыр.
Бұл мәселе былтырдан бері ветеринария қызметкерлерінің де бас ауруына айналған. Өйткені зейнеткер үйдің айналасында өлген мысықты көміп кететін көрінеді. Кейде оны тамақтандыруға шамасы келмей, көпшіліктен көмек сұрайтын да әдеті бар екен.
Ал мысықтарды көшеден жинап алып, өз үйінде бағып отырған әйел мысықтардың тағдыры "тек заң аясында шешілсін" дейді. Қазір бұл мәселе бойынша қайта жұмыс тобы құрылып, өз жұмысын бастаған. Алайда облыстық маслихат депутаттары үй жануарын ұстау бойынша заң нормасын әлі де қарастырмапты. Бұған қапа болған тұрғындар ереже ертерек бекітілмесе, көпқабатты үйде қой бағып, жылқы баптауды бастаймыз деп оқталып отыр.