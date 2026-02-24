#Референдум-2026
Қоғам

Шымкентте зейнеткерлер жергілікті полицейлерге ренішін білдірді

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 13:03 Фото: Zakon.kz
Шымкентте тәртіп сақшылары егде жастағы адамдарға "Металлург" паркінде таңғы жаттығу кезінде музыка қосуға тыйым салған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зейнеткерлер өз наразылықтарын Tvoy Shymkent Instagram-парақшасына жазған. Олардың айтуынша, жуырда екі полицей келіп, маңайдағы тұрғындардан шағым түскенін айтып, музыканы өшіруді сұраған. Алайда зейнеткерлер шағын ғана колонкадан шығатын әуен жақын маңдағы үйлерге айтарлықтай әсер етпейтініне сенімді.

Қаладағы Полиция департаментінің баспасөз қызметі жарияланымға жедел жауап беріп, пікірлер бөлімінде ресми түсініктеме қалдырған.

"Түскен шағымға байланысты патрульдік полиция қызметкерлері көрсетілген мекенжайға дереу барған, себебі мұндай хабарламаларға әрекет ету – олардың тікелей міндеті. Оқиға орнында полицейлер демалыс күндері тыныштықты сақтау талаптарын және таңертеңгі уақытта музыканы қатты қоюға болмайтынын түсіндіріп, профилактикалық әңгіме жүргізген",- делінген ресми ақпаратта.

Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіп нормаларын сақтауға және айналасындағылардың тыныштығына құрметпен қарауға шақырды. Сонымен қатар қоғамдық орындарда музыка тыңдауға тыйым салынбайтыны, алайда оның дауысы ешкімге кедергі келтірмеуі және шағым болмауы керектігі атап өтілді.

Дегенмен бұл түсініктеме Instagram қолданушылары арасында қызу пікірталас тудырды. Көпшілік зейнеткерлердің жағына шығып, таңғы жаттығудың пайдасын алға тартып, полиция әрекетін сынға алды, тіпті Шымкент қаласының әкімінің парақшасын белгілей бастаған.

Кейбір пікір қалдырушылар халықаралық тәжірибені мысалға келтіріп, Қытайда егде жастағы адамдардың таңғы сағат алтыдан бастап саябақтар мен алаңдарда жиналып, музыка қосып, би билеп, ән айтатынын және мұндайға ешкім шағымданбайтынын жазған.

Бұған дейін Алматыда 25 ақпанда дабыл сигналдары қосылатындығын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Шымкент тұрғыны сапасыз протез үшін сот арқылы 2 млн теңгеден астам өтемақы өндіріп алды
13:34, Бүгін
Шымкент тұрғыны сапасыз протез үшін сот арқылы 2 млн теңгеден астам өтемақы өндіріп алды
Шымкентте мас ер адам өзгенің көлігін ұрлап кеткен
09:17, 13 мамыр 2024
Шымкентте мас ер адам өзгенің көлігін ұрлап кеткен
Шымкентте екі жасөспірім қыз сексуалдық құлдықтан босатылды
09:06, 01 тамыз 2025
Шымкентте екі жасөспірім қыз сексуалдық құлдықтан босатылды
