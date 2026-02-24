#Референдум-2026
Оқиғалар

Алматыда 25 ақпанда дабыл сигналдары қосылады

Бұл туралы 2026 жылғы 24 ақпанда Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі ескерткен., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 12:17 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2026 жылғы 25 ақпанда сағат 11:00-де Алматы қаласында «Көктем-2026» республикалық оқиғалары аясында тасқын кезеңіне дайындық бойынша халықты хабарландыру жүйесінің техникалық тексерісі жүргізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 24 ақпанда Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі ескерткен.

Тексеру барысында "Барлығыңыздың назарыңызға!" дабыл сигналы бойынша қала аумағында сиреналар қысқа уақытқа қосылады. Сондай-ақ сынақ хабарламасын тарату үшін теле- және радиоарналарды уақытша үзу жүйесі іске қосылады.

Сабыр сақтауларыңызды сұраймыз. Бұл жоспарлы оқу-жаттығу.

"Барлығыңыздың назарыңызға!" сигналы – төтенше жағдай қаупі төнген немесе туындаған кезде шұғыл ақпарат таратар алдында халықтың назарын аудару үшін берілетін ескерту белгісі.

Дыбыстық сигналды естіген жағдайда:

• теледидарды немесе радиоқабылдағышты қосу;

• ресми интернет-ресурстар мен мобильді қосымшалардағы ақпаратты тексеру;

• берілетін ақпаратпен және одан әрі әрекет ету жөніндегі нұсқаумен мұқият танысу қажет.

25-26 ақпанда Алматыда "Көктем-2026" республикалық командалық-штабтық оқу-жаттығулары өтеді. Оқу-жаттығу аясында қаланың әр ауданында өзен арналары мен арық жүйелерін тазарту бойынша профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі.

Қазіргі уақытта су тасқыны жағдайы бақылауда.

Қаланың жедел қызметтері алдын ала қажетті профилактикалық шараларды жүргізіп отыр.

Маусымдық өзгерістер негізінен қалың жауын-шашын мен көктемгі қардың еруіне байланысты, бұл Алматы үшін қалыпты табиғи құбылыс.

Су тасқыны кезеңіне дайындық аясында қала аумағынан 150 мың текше метрге жуық қар шығарылды.

