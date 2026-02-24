Қазақстанда бидай мен мақта көлемі жеткілікті – министр түсіндірді
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров 2026 жылғы 24 ақпанда үкіметтегі брифингте бидай мен мақта егіс алаңдарын қысқарту механизмін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елімізде су ресурстарын үнемдеу мақсатында бидай мен мақта егіс алаңдарын қысқарту жүргізілуде.
"Диверсификация жасау қажет, біз оның шараларын жүзеге асырамыз және жол картасына сәйкес қозғалып жатырмыз. Бидай тапшылығы бойынша ешқандай проблема болмайды, бізде оның жеткілікті қоры бар. Сондай-ақ мақта егіс көлемін қысқартпаймыз, біз тек дәстүрлі технологияны азайтамыз", – деді Сапаров.
Оның айтуынша, бұл арқылы су үнемдеуші технологияларды енгізу алаңы артады.
"Егер бұрын тек 1,5 мың га су үнемдеуші технология болса, өткен жылы көрсеткіш 50 мың га-ға жетті. Биыл біз оны тағы 29 мың га-ға кеңейттік. Осылайша біз суды үнемдейміз. Мақта құрылымында 162 мың га қалуда. Адамдар қысқартылмайды, тек басқа да дақылдарға ауысады", – деп қосты министр.
