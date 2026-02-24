#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанда бидай мен мақта көлемі жеткілікті – министр түсіндірді

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 13:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров 2026 жылғы 24 ақпанда үкіметтегі брифингте бидай мен мақта егіс алаңдарын қысқарту механизмін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елімізде су ресурстарын үнемдеу мақсатында бидай мен мақта егіс алаңдарын қысқарту жүргізілуде.

"Диверсификация жасау қажет, біз оның шараларын жүзеге асырамыз және жол картасына сәйкес қозғалып жатырмыз. Бидай тапшылығы бойынша ешқандай проблема болмайды, бізде оның жеткілікті қоры бар. Сондай-ақ мақта егіс көлемін қысқартпаймыз, біз тек дәстүрлі технологияны азайтамыз", – деді Сапаров.

Оның айтуынша, бұл арқылы су үнемдеуші технологияларды енгізу алаңы артады.

"Егер бұрын тек 1,5 мың га су үнемдеуші технология болса, өткен жылы көрсеткіш 50 мың га-ға жетті. Биыл біз оны тағы 29 мың га-ға кеңейттік. Осылайша біз суды үнемдейміз. Мақта құрылымында 162 мың га қалуда. Адамдар қысқартылмайды, тек басқа да дақылдарға ауысады", – деп қосты министр.
Оқи отырыңыз
Қазақстанда көктемгі дала жұмыстарына техника қаншалықты дайын
14:17, Бүгін
Қазақстанда көктемгі дала жұмыстарына техника қаншалықты дайын
Қазақстан күріш, бидай және мақта дақылдар алқабын қысқартты
16:15, 23 шілде 2024
Қазақстан күріш, бидай және мақта дақылдар алқабын қысқартты
Ауыл шаруашылығы министрлігі бидай мен күріш дақылдарын егуді қысқартады
15:27, 10 мамыр 2024
Ауыл шаруашылығы министрлігі бидай мен күріш дақылдарын егуді қысқартады
