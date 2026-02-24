#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Қазақстанда көктемгі дала жұмыстарына техника қаншалықты дайын

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 14:17 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 24 ақпанда өткен Үкімет отырысында Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров еліміздегі көктемгі дала жұмыстарына техниканың дайындығы туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, қазіргі таңда ауыл шаруашылығы техникасының дайындығы шамамен 80%-ды құрайды. Бұл ретте, жаппай егіс науқаны басталғанға дейін барлық техника 100% дайын болатыны атап өтілді.

"Әкімдіктерге техниканы жөндеу жұмыстарын күшейтіп, машина-трактор шеберханаларының тұрақты жұмысын қамтамасыз ету қажет. Айта кету керек, 2025 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік қолдау шараларының арқасында аграршылар 25 мыңға жуық заманауи техника сатып алды. Соның нәтижесінде ауыл шаруашылығы техникасы паркін жаңарту деңгейі 6,5%-ға жетті", – деді Сапаров.

Министрдің пікірінше, бұл шаралар егіс науқанын агротехникалық оңтайлы мерзімде өткізуге, техниканың өнімділігін арттыруға, сондай-ақ тұқым себудің сапасы мен біркелкілігін жақсартуға мүмкіндік береді.

"Бұдан бөлек, бүгінде ел аумағында техникаларға жедел қызмет көрсететін 70-тен астам сервистік орталық жұмыс істейді. Бұл техниканың бос тұрып қалуын азайтуға ықпал етеді", – деп қосты Ауыл шаруашылығы министрі.

Бұған дейін Қазақстанда бидай мен мақта көлемі жеткілікті екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Олжас Бектенов фермерлерге ауа райы болжамын уақытылы беруді тапсырды
15:47, Бүгін
Олжас Бектенов фермерлерге ауа райы болжамын уақытылы беруді тапсырды
Қазақстанда 2028 жылға дейін астықты терең өңдейтін 5 ірі кәсіпорын іске қосылады
14:32, 02 желтоқсан 2025
Қазақстанда 2028 жылға дейін астықты терең өңдейтін 5 ірі кәсіпорын іске қосылады
Ауыл шаруашылығы министрі заңсыз ет экспорттау туралы ақпаратқа түсініктеме берді
12:28, Бүгін
Ауыл шаруашылығы министрі заңсыз ет экспорттау туралы ақпаратқа түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
16:54, Бүгін
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
16:33, Бүгін
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
16:11, Бүгін
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
16:07, Бүгін
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: