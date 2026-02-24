#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Атырауда көлік жүргізу құқығынан айырылған 4 тұлғаның қайта көлік тізгіндегені анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 12:37 Фото: Zakon.kz
Атырауда ЖБО қызметкерлері бейнебақылау арқылы жүргізу құқығынан айырылған 4 тұлғаның қайта көлік тізгіндегені анықталды.

Атырау облысы полиция департаменті жанындағы жедел басқару орталығы тәулік бойы қоғамдық тәртіпті бақылап, бейнебақылау арқылы адамдар мен көліктердің қозғалысын қадағалайды.

Осылайша бейнебақылау камералары арқылы бір күнде көлік басқару құқығынан айырылған 4 тұлғаның көлік тізгіндегені анықталды.

Жедел басқару орталығының қызметкері Құрманғазы көшесінде жол қозғалысы ережесін бұзған жүргізушіні анықтап, патрульдік полиция қызметкерлеріне бағыттама берген. Тексеру барысында Mitsubishi автокөлігінің 40 жастағы жүргізушісі сот шешімімен көлік басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды.

Сол күні сағат 11:45 шамасында Абай және Канцев көшелерінің қиылысында жол қозғалысы талаптарын өрескел бұзған Toyota автокөлігінің жүргізушісі анықталды.

Сағат 13:37 шамасында жедел басқару орталығының бағыттамасы негізінде Құрманғазы көшесінде ВАЗ 2115 автокөлігі тоқтатылып, оның 52 жастағы жүргізушісінің де көлік басқару құқығынан айырылғаны анықталды.

Сағат 16:13 шамасында Бейбарыс көшесінде Toyota Ipsum автокөлігінің жүргізушісі анықталып, оның да сот шешімімен көлік басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды. Аталған құқық бұзушыларға қатысты заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды.

Осы ретте полицейлер көлік құралын басқару құқығынан айырылған тұлғалардың қайтадан рөлге отыруы жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіретінін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда көлік басқару құқығынан айырылған жүргізуші ұсталды
14:16, 13 желтоқсан 2025
Алматыда көлік басқару құқығынан айырылған жүргізуші ұсталды
Қызылордада көлік жүргізу құқығынан айырылған мас жүргізуші қамауға алынды
19:33, 08 қазан 2025
Қызылордада көлік жүргізу құқығынан айырылған мас жүргізуші қамауға алынды
Қызылорда облысында көлік басқару құқығынан айырылған мас жүргізуші трактор тізгіндеген
01:58, 30 мамыр 2023
Қызылорда облысында көлік басқару құқығынан айырылған мас жүргізуші трактор тізгіндеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
16:54, Бүгін
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
16:33, Бүгін
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
16:11, Бүгін
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
16:07, Бүгін
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: