#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Алматыда көші-қон заңнамсының талаптарын бұзған азаматтар елден шығарылды

Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасын сақтау аясында Алматы қаласында тәртіпті бұзған деп танылған 40 Өзбекстан Республикасының азаматы ел аумағынан шығарылады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 14:49 Сурет: ҚР ІІМ
Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасын сақтау аясында Алматы қаласында тәртіпті бұзған деп танылған 40 Өзбекстан Республикасының азаматы ел аумағынан шығарылады.

Оларды Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасымен шекарасына дейін арнайы рейстік автобустар арқылы барлық қауіпсіздік талаптарын сақтауымен тасымалдау ұйымдастырылды.

"Біз қаламызда шетел азаматтарының көші-қон заңнаманы сақтауын және заңды тұрғылықты болуын қадағалаймыз. Анықталған тұлғалар көші-қон тәртібі ережелерін бұзғандықтан, заңнамаға сәйкес ел аумағынан шығарылды. Біздің міндетіміз – құқық тәртібін қамтамасыз ету, қала тұрғындарының қауіпсіздігін сақтау және Қазақстан Республикасының аумағында жүрген барлық адамдардың заңға бағынуын қамтамасыз ету", – деді Алматы қаласы ПД Көші-қон қызмет басқармасының бастығы Еркін Амантаев.

Азаматарды елден шығару іс-шарасы қолданыстағы заңнамаға сәйкес, әрбір тұлғаның құжаттық рәсімделуі және шекараға дейінгі қауіпсіз тасымал бақылауымен жүргізілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер елден шығарылды
15:09, 07 сәуір 2023
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер елден шығарылды
Алматы облысында көші-қон заңнамасын бұзған 14 шетелдік елден шығарылды
13:22, 21 қараша 2024
Алматы облысында көші-қон заңнамасын бұзған 14 шетелдік елден шығарылды
СҚО-да көші-қон заңнамасын бұзған екі шетелдік елден шығарылды
09:14, 17 қазан 2025
СҚО-да көші-қон заңнамасын бұзған екі шетелдік елден шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
16:54, Бүгін
"Иртыш" объявил об аренде 21-летнего воспитанника "Кайрата"
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
16:33, Бүгін
Шайдоров получил уже вторую квартиру от бизнесмена за триумф на ОИ-2026
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
16:11, Бүгін
Олимпийский чемпион дал уникальный совет Михаилу Шайдорову после триумфа в Милане
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
16:07, Бүгін
В Союзе конькобежцев прокомментировали критику казахстанской судьи на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: