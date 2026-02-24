#Референдум-2026
Қоғам

Наурыз айында ҰБТ тапсыруға ниетті талапкерлер үшін соңғы мүмкіндік кезеңі аталды

24.02.2026 15:34
ҚР Ұлттық тестілеу орталығы 2026 жылғы 24 ақпанда талапкерлерге наурыз айындағы Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түлектерге Наурыз ҰБТ-сына өтініш қабылдау 25 ақпан сағат 23:59-да аяқталатыны қатаң түрде ескертілді.

"Осыдан кейін тестілеу пунктін, күнін және уақытын өзгерту мүмкін болмайды",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ, бейіндік пәндер мен тестілеу тілін таңдауға өзгерістер енгізу тестілеу күні басталуына 24 сағат қалғанға дейін мүмкін екені айтылды.

Бұл ретте, өтініш беру кезінде өте мұқият болу сұралды.

Естеріне сала кетсек, 2026 жылғы қаңтар ҰБТ-сын 184 мыңға жуық адам өтті. Талапкерлердің 75%-ы тестілеуді қазақ тілінде, 25%-ы орыс тілінде және 113 адам ағылшын тілінде тапсырды. Талапкерлердің 68%-ы шекті балл жинады. Бес пән бойынша орташа балл 64 балды құрады. Ең жоғары нәтиже – 138 балл.

24 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
15:52, Бүгін
24 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
ҰБТ тапсыруға ниетті абитуриенттер үшін маңызды ақпарат жарияланды
10:54, 14 ақпан 2026
10:54, 14 ақпан 2026
ҰБТ тапсыруға ниетті абитуриенттер үшін маңызды ақпарат жарияланды
ҰБТ тапсырушыларына маңызды ақпарат берді
16:50, 25 сәуір 2025
ҰБТ тапсырушыларына маңызды ақпарат берді
Оқи отырыңыз
