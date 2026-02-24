#Референдум-2026
24 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 15:52 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 24 ақпанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 496,85 теңгені құрап, 0,45 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,44 теңге болды.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72 теңгені құрады (+0,14).

Айырбастау пункттерінде:

  • доллар 496,5–498,9 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда;
  • еуро 584,7–589,3 теңге аралығында;
  • рубль 6,37–6,47 теңге аралығында.

24 ақпанда әлемдік мұнай бағасы да өсті.

ICE Futures электронды сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 0,01%-ға өсіп, барреліне 71,12 долларды құрады.

New York Mercantile Exchange (NYMEX) алаңында WTI маркалы мұнайдың сәуір айындағы фьючерстері 0,75%-ға өсіп, барреліне 66,81 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 497,33 теңге, еуроны – 586,7 теңге, рубльді – 6,48 теңге деңгейінде белгілеген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
