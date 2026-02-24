24 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
2026 жылғы 24 ақпанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасы (KASE) алаңында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 496,85 теңгені құрап, 0,45 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,44 теңге болды.
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72 теңгені құрады (+0,14).
Айырбастау пункттерінде:
- доллар 496,5–498,9 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда;
- еуро 584,7–589,3 теңге аралығында;
- рубль 6,37–6,47 теңге аралығында.
24 ақпанда әлемдік мұнай бағасы да өсті.
ICE Futures электронды сауда алаңында Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 0,01%-ға өсіп, барреліне 71,12 долларды құрады.
New York Mercantile Exchange (NYMEX) алаңында WTI маркалы мұнайдың сәуір айындағы фьючерстері 0,75%-ға өсіп, барреліне 66,81 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 497,33 теңге, еуроны – 586,7 теңге, рубльді – 6,48 теңге деңгейінде белгілеген еді.
