Қоғам

Жамбыл облысында заңсыз қайта жабдықталған автобус анықталды

Жамбыл облысында заңсыз қайта жабдықталған автобус анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 19:56 Сурет: polisia.kz
Жамбыл облысында жолаушылардың қауіпсіздігіне қатер төндіретін заңсыз қайта жабдықталған автобус анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, Мерке – Шу – Бурылбайтал автожолында полиция қызметкерлері Van Hool автобусын тоқтатты. Тексеру барысында көлік құралының барлық орындықтары алынып тасталып, олардың орнына толықтай жатын орындар орнатылғаны белгілі болды. Мұндай өзгерістер тиісті рұқсатсыз жасалған.

Мамандардың айтуынша, көлік құралдарының құрылымына заңсыз өзгерістер енгізу жол-көлік оқиғасы орын алған жағдайда жолаушылардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Осыған байланысты жүргізуші көлік құралын заңсыз қайта жабдықтағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Жалпы, жолаушылар тасымалы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өткізілген үш күндік рейд барысында полиция қызметкерлері 457 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Атап айтқанда:

  • Мас күйінде көлік басқарған 3 жүргізуші жауапкершілікке тартылды;
  • Техникалық ақауы бар автобустарды желіге шығарудың 11 дерегі анықталды;
  • Тиісті рұқсат құжаттарынсыз жолаушыларды заңсыз тасымалдаудың 14 дерегі тоқтатылды;
  • Заңсыз такси қызметін ұсынудың 26 дерегі тіркелді;
  • Жолаушылар мен жүк тасымалдау қағидаларын бұзудың 4 дерегі анықталды.
Айдос Қали
Ақмола облысында заңсыз қайта жабдықталған екі жолаушы автобусы анықталды
20:32, 25 тамыз 2025
Ақмола облысында заңсыз қайта жабдықталған екі жолаушы автобусы анықталды
Жамбыл облысында коммуналдық нысан 30 миллионның орнына 270 мыңға сатылды
10:02, 01 тамыз 2024
Жамбыл облысында коммуналдық нысан 30 миллионның орнына 270 мыңға сатылды
Алматы облысында заңсыз балық тасымалдау дерегі анықталды
13:27, 05 қараша 2024
Алматы облысында заңсыз балық тасымалдау дерегі анықталды
