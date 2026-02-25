#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Қоғам

Алматыдағы "Көк базар" мен "ГУМ" сауда үйінде ұрланған мүліктің заңсыз сатылуы анықталды

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 13:56 Фото: pixabay
Алматы қаласының Медеу ауданында ірі "Көк базар" және "ГУМ" сауда үйінде рейдтер өткізілді. Тексеру нәтижесінде зергерлік бұйымдар мен ұрланған техника заңсыз сатылғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы Медеу ауданының прокуратурасы 2026 жылғы 25 ақпандағы хабарламасына сәйкес, ауданның Полиция басқармасымен бірлесіп "Көк базар" және "ГУМ" сауда үйінің аумағында рейдтік іс-шаралар өткізді.

Тексерулердің негізгі мақсаты құқық бұзушылықтың алдын-алу, қылмыстық жолмен алынған мүлікті сатып алу, сондай-ақ зергерлік бұйымдарды заңсыз сату фактілерін анықтау.

Рейдтер барысында потенциалды проблемалық сауда нүктелеріне және құқыққа қарсы қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға ерекше назар аударылды.

Іс-шаралардың нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449-бабы 1-бөлігінде және 505-бабы 1-бөлігінде көзделген бестен астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Әрбір факті бойынша әкімшілік хаттамалар жасалып, кінәлі тұлғалар заңда белгіленген жауаптылыққа тартылды.

Сонымен қатар аудан прокуратурасының үйлестіруімен жедел-іздестіру шаралары шеңберінде Алматы қаласының Криминалдық полиция қызметкерлері ұрланған мүліктің заңсыз айналымына қатысы бар қала тұрғынын анықтап, ұстады. Тінту барысында оның тұрғылықты жерінен, ұрланған 30 ұялы телефон және 2 планшет табылып, тәркіленді.

Қазіргі уақытта алты ұялы телефонның заңды иелері анықталды. Алынған басқа мүлік бойынша жәбірленушілерді анықтау жұмыстары жүргізілуде.

"Осы факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 196-бабымен (көрінеу қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңсыз сатып алу немесе сату) сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Соттың санкциясы бойынша күдікті қамауға алынды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда." Алматы қаласының прокуратурасы

Алматы қаласының прокуратурасы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде көрінеу қылмыстық жолмен алынған мүлікті сатып алу және сату үшін қамауға алу және бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға дейін жауаптылық көзделгенін ескертеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда заңсыз алкоголь саудасымен айналысқан дүкендер анықталды
14:38, Бүгін
Алматыда заңсыз алкоголь саудасымен айналысқан дүкендер анықталды
Алматыдағы "Көк базар" жаңғыртылады
11:04, 28 қыркүйек 2023
Алматыдағы "Көк базар" жаңғыртылады
Алматы облысында заңсыз балық тасымалдау дерегі анықталды
13:27, 05 қараша 2024
Алматы облысында заңсыз балық тасымалдау дерегі анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
17:28, Бүгін
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
17:10, Бүгін
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
16:58, Бүгін
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
16:49, Бүгін
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: