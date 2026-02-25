Алматыда көлік полицейлері синтетикалық есірткі жеткізу арнасын жойды
Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде көлік полицейлері 24 жастағы қала тұрғынын анықтап, ұстады. Күдіктінің автокөлігін тексеру кезінде пирролидиновалерофенон a-PVP, ск-скорость есірткі заты табылып, тәркіленді.
Тәркіленген заттың жалпы салмағы 476 грамды құрады. Алдын ала бағалау бойынша, есірткінің қара нарықтағы құны шамамен 12,5 миллион теңгені құрайды.
Осылайша көлік полицейлері синтетикалық есірткінің ірі партиясының одан әрі таратылуына жол бермей, оның жеткізілуінің ішкі арнасын жойды. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді. Алматы қаласының Наурызбай аудандық соты айыптау үкімін шығарды.
Сотталушы 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. Көлік полицейлері есірткі құралдарының заңсыз айналымы ауыр және аса ауыр қылмыстар санатына жататынын және ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі қатаң қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын еске салады.