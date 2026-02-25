#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.26
590.38
6.54
Қоғам

Қазақстанның басым бөлігінде күн аяздап, қар жауатыны болжанады

Аяз, қар, боран, 26 ақпан, ауа райы болжамы, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 18:56 Сурет: pexels
Синоптиктер алдағы бейсенбі, 2026 жылғы 26 ақпанда Қазақстан аумағы бойынша ауа райының синоптикалық жағдайы мен қауіпті құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК деректері бойынша, түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында -40°С-ге дейін қатты аяз болады деп күтіледі.

"Қазақстан аумағының басым бөлігі жауын-шашынсыз ашық ауа райын қамтитын антициклон ықпалында болады. Республикамыздың орталығында және оңтүстік-шығысында түнде қар, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады деп күтіледі. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде атмосфералық фронтальды бөліктердің жүруі әсерінен тұрақсыз ауа райы күтіледі: жауын-шашын, көктайғақ, боран болады", делінеді болжамда.

Сондай-ақ, республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға тұман жатқызылады, ел орталығында, оңтүстік-шығыста, оңтүстікте соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 25-28 м/с дейін жетеді деп күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер Алматыда тағы да қар жауатынын болжап, 26 ақпанға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
17 ақпанда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауатыны болжанады
18:29, 16 ақпан 2026
17 ақпанда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауатыны болжанады
Синоптиктер еліміз бойынша 30 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады
18:19, 29 қаңтар 2026
Синоптиктер еліміз бойынша 30 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады
Синоптиктер: Қазақстанның басым бөлігінде қалың қар түседі
18:15, 06 наурыз 2025
Синоптиктер: Қазақстанның басым бөлігінде қалың қар түседі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанского борца лишили финала топ-турнира в Европе
20:15, Бүгін
Казахстанского борца лишили финала топ-турнира в Европе
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
19:50, Бүгін
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
Судьи назвали победителя боя Казахстан - Турция на престижном турнире в Болгарии
19:26, Бүгін
Судьи назвали победителя боя Казахстан - Турция на престижном турнире в Болгарии
Казахстанский борец вышел в полуфинал топового турнира в Албании
19:19, Бүгін
Казахстанский борец вышел в полуфинал топового турнира в Албании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: