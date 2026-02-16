17 ақпанда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауатыны болжанады
Сурет: pexels
Синоптиктер алдағы сейсенбі, 2026 жылғы 17 ақпанға арналған Қазақстан аумағы бойынша синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК деректері бойынша, антициклонға байланысты жауын-шашынсыз ауа райы еліміздің оңтүстік-батысы мен шығысында ғана сақталады.
"Атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуы салдарынан еліміздің көп бөлігінде жауын-шашын (жаңбыр қар), түнде оңтүстікте қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп болжанады... Республика бойынша ортақ табиғи құбылыстарға тұман, жел күшеюі жатқызылады", деп болжанады.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 16–18 ақпан аралығында Қазақстан аумағына Урал таулары жағынан циклон келіп жететінін ескерткен.
