Алматыда Сайран көлінің ортасында қалып кеткен ит төтеншеліктерді әбігерге салды
Алматы қаласының тұрғындары Сайран көлінің ортасында қалып кетіп, мұзды суға батқан итті көріп, оған көмектесу үшін төтеншеліктерге қоңырау шалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қаласының құтқарушыларына бүгін, 2026 жылы 25 ақпанда Әуезов ауданындағы Сайран көлінде иттің мұзды суға батып бара жатқаны туралы хабарлама келіп түскен.
Оқиға орнына жедел түрде Төтенше жағдайлар департаменті мен қалалық құтқару қызметінің қызметкерлері жіберілді. Олар жануардың су айдынының мұз қатқан бетінде қоршаудың ар жағында қалып кеткенін, ол арадан өздігінен шыға алмай тұрғанын анықтады.
"Құтқарушылар қажетті жұмыстарды жедел жүргізіп, арнайы құрал қолданбай, итті абайлап ұстап, қауіпсіз жерге шығарды. Уақтылы қабылданған шаралардың арқасында жануар аман қалды". Алматы қалалық ТЖД-ның баспасөз қызметі
Бұған дейін Таразда пәтерінде 20 мысық асыраған әйелге айыппұл салынуы мүмкін екені хабарланған.
