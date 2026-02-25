#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
501.26
590.38
6.54
Қоғам

Алматыда Сайран көлінің ортасында қалып кеткен ит төтеншеліктерді әбігерге салды

Ит, Алматы, Сайран көлі, мұз, бату, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 19:22 Сурет: pexels
Алматы қаласының тұрғындары Сайран көлінің ортасында қалып кетіп, мұзды суға батқан итті көріп, оған көмектесу үшін төтеншеліктерге қоңырау шалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласының құтқарушыларына бүгін, 2026 жылы 25 ақпанда Әуезов ауданындағы Сайран көлінде иттің мұзды суға батып бара жатқаны туралы хабарлама келіп түскен.

Оқиға орнына жедел түрде Төтенше жағдайлар департаменті мен қалалық құтқару қызметінің қызметкерлері жіберілді. Олар жануардың су айдынының мұз қатқан бетінде қоршаудың ар жағында қалып кеткенін, ол арадан өздігінен шыға алмай тұрғанын анықтады.

"Құтқарушылар қажетті жұмыстарды жедел жүргізіп, арнайы құрал қолданбай, итті абайлап ұстап, қауіпсіз жерге шығарды. Уақтылы қабылданған шаралардың арқасында жануар аман қалды". Алматы қалалық ТЖД-ның баспасөз қызметі

Бұған дейін Таразда пәтерінде 20 мысық асыраған әйелге айыппұл салынуы мүмкін екені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыдағы Сайран көлінің аумағы қашан қайта жаңартылады
14:18, 23 қараша 2023
Алматыдағы Сайран көлінің аумағы қашан қайта жаңартылады
Өскеменде құйрығы мұзға қатып, су ортасында қалып кеткен ит құтқарылды
17:58, 18 желтоқсан 2023
Өскеменде құйрығы мұзға қатып, су ортасында қалып кеткен ит құтқарылды
Алматыда бұзақылар жас ағаштарды сындырып кеткен - шығын көлемі миллион теңгеден асты
10:05, 14 тамыз 2024
Алматыда бұзақылар жас ағаштарды сындырып кеткен - шығын көлемі миллион теңгеден асты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанского борца лишили финала топ-турнира в Европе
20:15, Бүгін
Казахстанского борца лишили финала топ-турнира в Европе
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
19:50, Бүгін
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
Судьи назвали победителя боя Казахстан - Турция на престижном турнире в Болгарии
19:26, Бүгін
Судьи назвали победителя боя Казахстан - Турция на престижном турнире в Болгарии
Казахстанский борец вышел в полуфинал топового турнира в Албании
19:19, Бүгін
Казахстанский борец вышел в полуфинал топового турнира в Албании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: