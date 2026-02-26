#Референдум-2026
Қоғам

35 мың отбасыға азық-түлік таратыла бастады

Супермаркет, продукты питания, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты, социальные продукты , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 09:14 Фото: freepik
Елімізде 35 мың отбасыға азық-түлік таратыла бастады. Бұл игі іске Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мұрындық болды.

Акция ел Тәуелсіздігінің 35 жылдығына және Рамазан айына орай ұйымдастырылып отыр.

35 мың отбасыға азық-түлік себеттерін жеткізу жұмысы барлық аймақтарда жүргізіледі, деп жзады qazaqstan.tv.

Сауапты шараға өңірлердің мешіт имамдары мен "Зекет және қайырымдылық" қорының қызметкерлері себепкер болып отыр.

Біз осы қайырымдылық шарамызды жыл бойы жалғастыратын боламыз. Осы рамазан, мейірімді айда Алла қаласа басау алып, жылдың аяғына дейін жалғастырамыз. Жалпы Қазақстан бойынша имамдарымыз бар, олар жергілікті әкісмдіктермен бірігіп, мұқтаж жандардың тізімін алып, соны бекітіп ары қарай үйлестіреді. Наурызбай қажы Тағанұлы, ҚМДБ төрағасы, Бас мүфти
ҚМДБ кәсіпкерлерге алкоголь сатуды тоқтатып, азық-түлік бағасын төмендетуді ұсынады
13:08, 19 ақпан 2026
13:08, 19 ақпан 2026
ҚМДБ кәсіпкерлерге алкоголь сатуды тоқтатып, азық-түлік бағасын төмендетуді ұсынады
Рамазан 2025: ҚМДБ кәсіпкерлерге азық-түлік бағасына қатысты үндеу жасады
16:21, 26 ақпан 2025
16:21, 26 ақпан 2025
Рамазан 2025: ҚМДБ кәсіпкерлерге азық-түлік бағасына қатысты үндеу жасады
Елордада құрбандық мал еті мен 1000-нан астам отбасыға азық-түлік себеті үлестірілді
18:48, 29 маусым 2023
18:48, 29 маусым 2023
Елордада құрбандық мал еті мен 1000-нан астам отбасыға азық-түлік себеті үлестірілді
