35 мың отбасыға азық-түлік таратыла бастады
Фото: freepik
Елімізде 35 мың отбасыға азық-түлік таратыла бастады. Бұл игі іске Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мұрындық болды.
Акция ел Тәуелсіздігінің 35 жылдығына және Рамазан айына орай ұйымдастырылып отыр.
35 мың отбасыға азық-түлік себеттерін жеткізу жұмысы барлық аймақтарда жүргізіледі, деп жзады qazaqstan.tv.
Сауапты шараға өңірлердің мешіт имамдары мен "Зекет және қайырымдылық" қорының қызметкерлері себепкер болып отыр.
Біз осы қайырымдылық шарамызды жыл бойы жалғастыратын боламыз. Осы рамазан, мейірімді айда Алла қаласа басау алып, жылдың аяғына дейін жалғастырамыз. Жалпы Қазақстан бойынша имамдарымыз бар, олар жергілікті әкісмдіктермен бірігіп, мұқтаж жандардың тізімін алып, соны бекітіп ары қарай үйлестіреді. Наурызбай қажы Тағанұлы, ҚМДБ төрағасы, Бас мүфти
