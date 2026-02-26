#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Қоғам

Алматыдағы жанжал: кәмелетке толмаған қызға қатысты іс сотта қайта қаралды

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 09:47 Фото: pexels
Алматыда 13 жасар жасөспірімді зорлап кетті. Сот барысында іс қайта сараланып, жағдайға құқық қорғаушылар мен балалар омбудсмені араласқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық қорғаушы Ляззат Ракишева Instagram желісінде 2025 жылғы 1 қыркүйекте Алматыда 13 жастағы қыздың зорланғанын мәлімдеді.

Ракишеваның жазуынша, қылмысты қыздың әкесінің танысы жасаған. Ата-анасы ажырасқан. Қылмыс жасалған сәтте анасы – дәрігер – корпоративтік іс-шарадан кейін мас күйінде көлік басқарғаны үшін сотталып, қауіпсіздігі ең төменгі колонияда жазасын өтеп жатқан. Алайда оған қылмыс жасалғаны, тергеу басталғаны және сот процестері жүріп жатқаны туралы ешбір орган хабарламаған. Анасы бұл жағдайды қылмыстан кейін алты ай өткен соң ғана білген.

Осы уақыт ішінде қызға күдіктінің туыстары, адвокаттары және әкесі қысым көрсетіп, болған жайтқа өзін кінәлі деп сендірген.

Құқық қорғаушының айтуынша, алты ай бойы балаға психологиялық көмек көрсетілмеген. Соның салдарынан ол сотта айғақтарын толық өзгерткен.

"Адвокат дайындаған, шындыққа сәйкес келмейтін жазбаша мәтін бар. Әкесінің, күдіктінің туыстары мен олардың адвокатының қатысуымен жүргізілген әңгімелердің фотосуреттері мен аудиожазбалары сақталған. Анасы мен бала ешқандай психологиялық және құқықтық көмексіз қалды. Қорғансыз күйде. Күдікті АИТВ жұқтырған. Көмек сұраймын! Қызды психологиялық тұрғыдан сындырып, өз жағына шығарып алған", – деп жазды Ракишева.

Жағдайға қатысты ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкілі Динара Закиева пікір білдірді.

Оның айтуынша, 2025 жылдың желтоқсан айында тергеу ісі өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын көздейтін бап бойынша сотқа жолданған. Алайда сот қарауы барысында іс қайта сараланған. Осыған байланысты прокуратураға жүгіну туралы шешім қабылданған.

"Біз Ішкі істер министрлігімен, анамен және Ляззат Ракишева ханыммен байланыстамыз. Қыз бала қауіпсіз жерде, арнайы мекемеде. Психологиялық қолдау орталығы анасы мен қызды қабылдады, олармен тұрақты байланыс орнатылған", – деді ол.

Айта кетейік, 24 ақпанда Түркістан облысында кәмелетке толмаған туысын зорлаған зейнеткерге қатысты сот үкімі шыққан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Айкөркемнің ісі: Әскери қызметшіге қатысты қылмыстық іс қайта қаралды
15:44, 28 наурыз 2024
Айкөркемнің ісі: Әскери қызметшіге қатысты қылмыстық іс қайта қаралды
Ақмола облысында кәмелетке толмаған қызға қатысты ауыр қылмыс тергеліп жатыр
10:49, 23 қазан 2025
Ақмола облысында кәмелетке толмаған қызға қатысты ауыр қылмыс тергеліп жатыр
Жоғарғы сотта өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталған А.Ж.Тоғаевқа қатысты қылмыстық іс қайта қаралды
10:26, 02 мамыр 2024
Жоғарғы сотта өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталған А.Ж.Тоғаевқа қатысты қылмыстық іс қайта қаралды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
11:54, Бүгін
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
11:44, Бүгін
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
11:36, Бүгін
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
11:22, Бүгін
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: