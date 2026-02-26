#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Қоғам

Алматыда ауыл шаруашылығы жануарларын тегін вакцинациялау басталды

Алматыда эпизоотиялық ахуалды тұрақты сақтау және тұрғындардың денсаулығын қорғау мақсатында жыл сайынғы ветеринариялық алдын алу және диагностикалық шаралар қолға алынды. , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 10:16 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда эпизоотиялық ахуалды тұрақты сақтау және тұрғындардың денсаулығын қорғау мақсатында жыл сайынғы ветеринариялық алдын алу және диагностикалық шаралар қолға алынды.

Бұл туралы қалалық Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасына қарасты "Алматы ветеринариялық қызметі" мамандары мәлімдеді.

2026 жылдың алғашқы тоқсанына арналған жоспарға сәйкес ауыл шаруашылығы жануарлары аса қауіпті жұқпалы ауруларға қарсы егіледі. Атап айтқанда, аусылға қарсы 1 760 бас ірі қара, 1 230 бас ұсақ мал және 120 бас шошқа вакцинациядан өтеді. Сібір жарасының алдын алу үшін 120 шошқа, 14 түйе және 26 бір тұяқты жануар егіледі. Сонымен қатар, эмфизематозды карбункулға қарсы 1 120 бас ірі қара, ал нодулярлы дерматитке қарсы 1 420 бас ірі қараға вакцина салу көзделген.

Бұдан бөлек, жоспар аясында 1 000 бас ірі қара мен 14 түйеге туберкулезге қарсы аллергиялық тексеру жүргізіледі. Диагностикалық жұмыстар барысында 350 ірі қарадан, 150 ұсақ малдан және 200 жылқыдан бруцеллезге қарсы қан сынамалары алынады.

Қарсы эпизоотиялық шаралардың барлығы, оның ішінде вакцинация да, зертханалық тексерулер де мемлекеттік тапсырыс аясында жануар иелері үшін тегін жүргізіледі.

Ветеринар мамандары жануар иелерін егу мен қан алу кезінде қолдау көрсетуге, жаңа туған төл туралы дер кезінде хабарлауға, жануарларды міндетті түрде сәйкестендіруге және деректерді жүйеде уақытылы жаңартуға шақырады. Сондай-ақ, ауру белгілері байқалған немесе мал өлімі тіркелген жағдайда жедел хабарлау аса маңызды.

Жануарларды тексеру, төлді есепке қою, жеке тұтыну үшін есептен шығару, деректерді түзету және вакцинация мен диагностикалық шаралар туралы ақпаратты нақтылау үшін Tort Tulik мобильді қосымшасын жүктеу қажет.

Вакцинация және диагностикалық жұмыстар бойынша келесі аудандық ветеринариялық мамандарға хабарласуға болады:

• Алатау ауданы — +7 708 753 1783 (Еркін Арысбеков)

• Әуезов ауданы — +7 747 804 6740 (Сәбит Айтбаев)

• Бостандық ауданы — +7 708 832 8865 (Сәбит Маткаримов)

• Жетісу ауданы — +7 776 052 3563 (Сәрсенбек Үмбетаев)

• Медеу ауданы — +7 777 369 5976 (Сәбит Мыңжасаров)

• Наурызбай ауданы — +7 707 515 7707 (Марат Қалиев)

• Түрксіб ауданы — +7 707 386 0692 (Жомарт Кәрімов)

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында ауылшаруашылығы жануарларын вакциналау жұмыстары аяқталуға жақын
18:22, 15 қараша 2023
Абай облысында ауылшаруашылығы жануарларын вакциналау жұмыстары аяқталуға жақын
Алматыда үй жануарларын тегін зарарсыздандыру және піштіру бағдарламасы басталды
15:04, 08 сәуір 2025
Алматыда үй жануарларын тегін зарарсыздандыру және піштіру бағдарламасы басталды
Алматыда тегін көшеттер қайда таратылады
14:10, 25 қыркүйек 2024
Алматыда тегін көшеттер қайда таратылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
11:54, Бүгін
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
11:44, Бүгін
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
11:36, Бүгін
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
11:22, Бүгін
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: