Алматыда танымал автобус бағыты 26 ақпаннан бастап қозғалыс сызбасын өзгертеді
2026 жылғы 25 ақпанда Алматы көлік холдингі оңтүстік астана тұрғындары мен қонақтарына №221 танымал автобус бағытына қатысты маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Хабарламада №221 маршруттың қозғалыс сызбасы ұзартылғаны айтылған. Осыған байланысты 26 ақпаннан бастап бағыттың жүру тәртібі өзгереді.
"Маршрут сызбасы: "Аурухана" аялдамасынан кейін автобус Алатау көшесімен "Жаңа құрылыс" аялдамасына дейін қатынайды", – делінген Telegram-арнада жарияланған ақпаратта.
Қайтар бағытта автобустар дәл осы сызба бойынша жүреді.
Айта кетейік, 2026 жылғы 13 ақпанда Алматыда бірден 19 автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгеретіні белгілі болған еді.
