Қоғам

Алматыда танымал автобус бағыты 26 ақпаннан бастап қозғалыс сызбасын өзгертеді

26.02.2026 10:44
2026 жылғы 25 ақпанда Алматы көлік холдингі оңтүстік астана тұрғындары мен қонақтарына №221 танымал автобус бағытына қатысты маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хабарламада №221 маршруттың қозғалыс сызбасы ұзартылғаны айтылған. Осыған байланысты 26 ақпаннан бастап бағыттың жүру тәртібі өзгереді.

"Маршрут сызбасы: "Аурухана" аялдамасынан кейін автобус Алатау көшесімен "Жаңа құрылыс" аялдамасына дейін қатынайды", – делінген Telegram-арнада жарияланған ақпаратта.

Қайтар бағытта автобустар дәл осы сызба бойынша жүреді.

Айта кетейік, 2026 жылғы 13 ақпанда Алматыда бірден 19 автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгеретіні белгілі болған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
