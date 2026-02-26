#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Қоғам

Астана әуежайындағы кейбір рейстерге қатысты ескерту

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 11:53 Фото: pixabay
2026 жылдың 15 сәуірінен 31 мамырына дейін Астана халықаралық әуежайы ұшу-қону жолағын жөндеу жұмыстарына байланысты жұмыс кестесін өзгертеді. 26 ақпанда Air Astana авиакомпаниясы қандай рейстерге өзгерістер әсер ететінін хабарлады, деп жазды Zakon.kz.

Хабарламада кейбір рейстердің уақытша кестесі өзгеретіндігі айтылған.

"Өзгерістер Астанадан Алматы, Қостанай, Өскемен, Атырау және Ақтөбе қалаларына тұрақты рейстерге, сондай-ақ Сеул, Франкфурт, Бейжің, Ташкент, Дубай, Фукуок, Нячанг және Стамбул бағыттарына әсер етеді. Авиакомпания рейстеріне түзетулер енгізілген жолаушыларды брондау кезінде көрсетілген байланыс деректері арқылы хабардар етеді", – делінген Air Astana хабарламасында.

Рейстің ағымдағы мәртебесін тексеруге болады:

Брондау және ақпарат орталығы: help.airastana.com

Телефондар: +7 727 244 4477, +7 702 702 4477, +7 727 244 4478 (рейс кешіктірілсе немесе тоқтатылса), +7 702 702 0074 (WhatsApp)

Онлайн чат: airastana.com

Астана әуежайы алдын ала хабарлағандай, көрсетілген кезеңде ұшу-қону жолағы күн сайын 10:00-ден 18:00-ге дейін уақытша жабылады. Жұмыстар жоспарлы сипатта жүргізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстары мерзімінен бұрын аяқталды
15:02, 26 қыркүйек 2024
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстары мерзімінен бұрын аяқталды
Air Astana жолаушыларына үндеу жасады
09:50, 15 шілде 2023
Air Astana жолаушыларына үндеу жасады
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстарына байланысты авиакомпаниялар рейстерге өзгерістер енгізуде
14:40, 20 тамыз 2025
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстарына байланысты авиакомпаниялар рейстерге өзгерістер енгізуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
11:54, Бүгін
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
11:44, Бүгін
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
11:36, Бүгін
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
11:22, Бүгін
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: