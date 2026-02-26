Астана әуежайындағы кейбір рейстерге қатысты ескерту
2026 жылдың 15 сәуірінен 31 мамырына дейін Астана халықаралық әуежайы ұшу-қону жолағын жөндеу жұмыстарына байланысты жұмыс кестесін өзгертеді. 26 ақпанда Air Astana авиакомпаниясы қандай рейстерге өзгерістер әсер ететінін хабарлады, деп жазды Zakon.kz.
Хабарламада кейбір рейстердің уақытша кестесі өзгеретіндігі айтылған.
"Өзгерістер Астанадан Алматы, Қостанай, Өскемен, Атырау және Ақтөбе қалаларына тұрақты рейстерге, сондай-ақ Сеул, Франкфурт, Бейжің, Ташкент, Дубай, Фукуок, Нячанг және Стамбул бағыттарына әсер етеді. Авиакомпания рейстеріне түзетулер енгізілген жолаушыларды брондау кезінде көрсетілген байланыс деректері арқылы хабардар етеді", – делінген Air Astana хабарламасында.
Рейстің ағымдағы мәртебесін тексеруге болады:
Брондау және ақпарат орталығы: help.airastana.com
Телефондар: +7 727 244 4477, +7 702 702 4477, +7 727 244 4478 (рейс кешіктірілсе немесе тоқтатылса), +7 702 702 0074 (WhatsApp)
Онлайн чат: airastana.com
Астана әуежайы алдын ала хабарлағандай, көрсетілген кезеңде ұшу-қону жолағы күн сайын 10:00-ден 18:00-ге дейін уақытша жабылады. Жұмыстар жоспарлы сипатта жүргізіледі.
