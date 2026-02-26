#Референдум-2026
Қоғам

Абай облысында 64 елді мекенді су басу қаупі бар

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 12:36 Фото: primeminister.kz
Абай облысында 64 елді мекенді су басу қаупі бар. Жергілікті Төтенше жағдайлар департаменті мамандары осындай болжам жасап, алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Тасқын қатері бар аумақтарда 42 мыңнан астам адам тұрады. Қазірдің өзінде 22 елді мекенде қауіп деңгейі едәуір төмендетілген, деп жазады qazaqstan.tv.

"Қазгидромет" болжамына сәйкес, биыл Ақсуат, Аягөз, Бесқарағай, Бородулиха, Жарма және Көкпекті аудандары жоғары тәуекел аймағында тұр.

Сондықтан ауыл маңындағы қорғаныс бөгеттері жөнделіп, арықтар тазаланып жатыр. 25 бөгет орнатылған. Өзен арналары бекітілген.

Ертіс пен Үлбі арналарын тікұшақпен бақылап, мамандар мониторинг жасаған.

Сақтықта қорлық жоқ. Өңірде тасқын бола қалған жағдайда қажет техника, құрал-жабдық пен мамандар дайын.

Дайындық жақын күндері "Көктем-2026" республикалық оқу-жаттығуында тағы пысықталмақ.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
