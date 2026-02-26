Қостанай облысында жыл басынан бері 150-ден астам адам қызылша жұқтырған
Фото: akorda.kz
Қостанай облысында қызылшаға қатысты эпидемиологиялық жағдай ушығып барады. Жыл басынан бері өңірде 150-ден астам адам инфекцияны жұқтырған. Бұл көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда үш есе көп, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алматы ТВ" телеарнасының мәліметінше, ауру өте жылдам таралуда. Қалалық дәрігерлер тіпті ішек инфекциясымен жатқан балаларды қызылша жұқтырған науқастардан оқшаулауға мәжбүр болған.
Жұқтыру қаупін азайту мақсатында сәбилер ересектер ауруханасының бөлек бөліміне ауыстырылған. Ең көп жағдай Қостанай және Арқалық қалаларында тіркелген.
2026 жылғы 25 ақпанда Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Гүлім Досымованың айтуынша, өңірде індетке қарсы шаралар жүргізіліп жатыр.
"Байланыста болған адамдарға екпе салу жұмыстары атқарылуда. Жыл басынан бері 804 адам вакцина алды. Оның 593-і – балалар. Соның ішінде 397 бала 6–10 ай аралығындағы сәбилер", – деді ол.
Мамандар тұрғындарды вакцина салдыруға және санитарлық талаптарды сақтауға шақырады.
