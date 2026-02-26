#Референдум-2026
Қоғам

Шымкентте 26.02.26 күніне байланысты неке қиюға сұраныс артты

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 14:36 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 26 ақпанда Шымкентте әдемі "айна" датаға байланысты үйлену тойларына сұраныс күрт артты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, 26.02.26 күні Шымкентте некені тіркеуге 51 жұп өтініш берген.

"Биыл ақпан айы неке қию үшін сұранысқа ие болды. Алайда дәл осы айда "сәтті күн" деп аталған ерекше дата үйлену тойларына айрықша серпін берді. Тек 26 ақпан күні қалалық АХАЖ бөліміне 51 жұп некені тіркеуге өтініш тапсырды. Жалпы, 2026 жылдың басынан бері Шымкентте 895 жұп некеге тұрған", – деп атап өтті ұйым өкілдері.

2025 жылы Шымкентте 7 052 неке тіркелген. Неке қию рәсімдері салтанатты залда АХАЖ қызметкерлерінің қатысуымен өткізілді. Сондай-ақ тұрғындарға салтанатты көшпелі тіркеу қызметі де қолжетімді.

Айта кетейік, 2026 жылғы қаңтарда үйлену тойлары ең көп тіркелген қала – Алматы екені хабарланған болатын. 2025 жылы онда 18 445 жұп некеге тұрған.

