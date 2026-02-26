Құжат рәсімдеуге қатысты жұмысы көп қазақстандықтарға жағымды жаңалық айтылды
2026 жылғы 26 ақпанда Азаматтарға арналған үкімет КЕАҚ баспасөз қызметі ХҚКО, соның ішінде мамандандырылған орталықтарда жұмыс істейтін әрі үйге барып қызмет көрсетуді қамтитын "Жеке менеджер" сервисі туралы жан-жақты мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандардың түсіндіруінше, қызметті алу үшін кез келген ХҚКО-дағы немесе мамандандырылған орталықтағы тіркеу сөресіне жүгіну жеткілікті. Жеке менеджер өтініш беруден бастап дайын құжатты алғанға дейін барлық кезеңде сүйемелдейді.
Қызмет құны:
- қарапайым ХҚКО-ларда – 5 697 теңге;
- мамандандырылған орталықтарда – 6 306 теңге;
- үйге барып қызмет көрсету – 7 447 теңге.
"Өтінімді мемлекеттік корпорацияның сайтындағы "Азаматтарға арналған қызметтер" бөлімінде немесе 1414 байланыс орталығы арқылы беруге болады. Өтінім расталғаннан кейін оператор клиентпен хабарласып, қызмет көрсету шарттарын нақтылайды", – деп хабарлады мекеменің баспасөз қызметі.
Аталған сервис әсіресе кішкентай баласы бар ата-аналарға, кәсіпкерлерге, егде жастағы адамдарға және жұмыс кестесі тығыз азаматтарға ыңғайлы.
Айта кетейік, бұған дейін қазақстандықтарға басқа қалаға көшкен кезде автокөлікті тіркеу тәртібі түсіндірілген болатын.
