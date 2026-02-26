Тараз тұрғындарына виртуалды шындық арқылы мас күйде көлік жүргізудің салдары көрсетілді
Бастама құқықтық мәдениетті арттыруға және жолдарда көлікті қауіпсіз басқару дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Арнайы VR-көзілдіріктердің көмегімен қатысушылар интерактивті форматта жол қозғалысы ережелерімен, түрлі жол жағдайларымен танысып, сондай-ақ алкогольдік масаң күйде көлік басқарған адамның күйін сезіне алды.
Көзілдірікті киген сәтте жүргізушілер өздерін сол жағдайдың ішінде жүргендей сезінді. Бейне бұлыңғырланып, қимыл-қозғалыс үйлесімі бұзылды, реакция баяулады, ал өзге көліктерге дейінгі арақашықтық бұрмаланып қабылданды.
Көпшілігі тіпті қауіпсіз симуляцияның өзінде үрей мен абыржу сезімін бастан өткергендерін айтып, шынайы өмірде әрбір қате әрекеттің қаншалықты қауіпті болуы мүмкін екенін түсінгендерін жеткізді.
Жол-көлік оқиғасының виртуалды сценарийі ерекше эмоциялық әсер қалдырды. Ол құқық бұзушылықтардың ықтимал салдарын көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік берді. Симуляциядан кейін қатысушылар өз әсерлерімен бөлісіп, мұндай форматтың ойландырып, мас күйде көлік жүргізу мәселесіне жаңаша көзқарас қалыптастыратынын атап өтті.
Іс-шараға жас жол инспекторлары жасақтары да қатысып, қала тұрғындарын жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және жолда мұқият болуға шақырды.
Профилактикалық іс-шарамен қатар полиция қызметкерлері азаматтарды қабылдау ұйымдастырып, тұрғындарға өздерін қызықтырған сұрақтар бойынша кеңес берді.
Виртуалды шындық форматын қолдану құқық бұзушылықтардың нақты қауіптері мен салдарын қауіпсіз әрі көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл жол ережелерін сақтауға жауапкершілікпен қарауды қалыптастырып, жол-көлік оқиғаларының алдын алуға ықпал етеді.