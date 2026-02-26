#Референдум-2026
Спорт жаңалықтары
+4°
Қоғам

Алматыда автокөліктерді тексеру барысында жүздеген көліктің экологиялық талапты бұзғаны анықталды

Алматыда атмосфералық ауаны қорғау қағидалары аясында автокөліктердің экологиялық талаптарды сақтауына қатысты рейдтік іс-шаралар жалғасып келеді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 16:41 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда атмосфералық ауаны қорғау қағидалары аясында автокөліктердің экологиялық талаптарды сақтауына қатысты рейдтік іс-шаралар жалғасып келеді.

Бұл туралы қаланың Экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері хабарлады.

"Eco Almaty" ЖШС мен "Ренессанс Плюс" ЖШС мамандары қалалық Полиция департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп, автокөліктердің белгіленген шығарындылар нормаларына сәйкестігін тексеріп жатыр.

25 ақпанда жылжымалы экологиялық зертханалар әл-Фараби даңғылы мен Дулати көшесінің қиылысында, Райымбек даңғылы мен Жетісу көшесінде, І. Жансүгіров көшесінде және Құлжа трактісінде 42 автокөлікті тексерді. Бензин қозғалтқышы бар 12 көлікте шығарындылардың белгіленген нормадан асуы анықталды. Аталған көлік иелеріне ҚР "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексінің 334-бабы бойынша айыппұл салынды. Дизель қозғалтқышы бар автокөліктер арасында бұзушылық тіркелген жоқ.

Бұған дейін, 12-19 ақпан аралығында стационарлық экологиялық бекеттерде пайдаланылған газдардың уыттылығы мен түтінділігіне 4 012 өлшеу жүргізілді. Оның ішінде 3 996 тексеріс бензин қозғалтқыштары бар көліктерге, 16 тексеріс дизельді көліктерге қатысты болды. Мониторинг қорытындысы бойынша 602 автокөлікте белгіленген нормалардың асуы анықталды, бұл тексерілген көліктердің жалпы санының 15 пайызы. 593 жағдайда артық шығарындылар көміртегі тотығы (СО) бойынша, 9 жағдайда түтін көрсеткіші бойынша тіркелді.

Экология және қоршаған орта басқармасының мәліметінше, бақылау іс-шаралары тұрақты түрде жалғасады.

Алматыда автокөліктерді тексеру барысында экологиялық нормаларды бұзу анықталды
10:33, 04 ақпан 2026
Алматыда автокөліктерді тексеру барысында экологиялық нормаларды бұзу анықталды
Алматыда экологиялық талаптардың сақталуын бақылайтын оператор анықталды
16:10, 11 ақпан 2026
Алматыда экологиялық талаптардың сақталуын бақылайтын оператор анықталды
Экологиялық бақылау іске қосылды: Алматыда автокөлікті тексеру күшейтілді
15:12, 16 қазан 2025
Экологиялық бақылау іске қосылды: Алматыда автокөлікті тексеру күшейтілді
