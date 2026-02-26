#Референдум-2026
Қоғам

26.02.26: Шымкентте бір күнде 51 жұп неке қиды

26.02.26: Шымкентте бір күнде 51 жұп неке қиды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 18:59 Сурет: ХҚКОБҚ
2026 жылғы 26 ақпанда Шымкентте 51 жұп неке қиюға өтініш беріп, отбасын құру үшін әдемі әрі "ерекше дата" – 26.02.26 күнін таңдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

26 ақпан күні қалалық АХАТ бөліміне 51 жұп өтініш тапсырған. Жалпы, 2026 жылдың басынан бері Шымкентте 895 жұп некесін тіркеген.

Ал 2025 жылы Шымкентте 7 052 неке тіркелген. Некелесу рәсімідері салтанат залында өтті, рәсімді АХАТ қызметкері жүргізеді. Сондай-ақ тұрғындар үшін салтанатты көшпелі тіркеу қызметі қолжетімді.

Айта кетейік, некені тіркеу үшін мемлекеттік баж салығы – 4 235 теңге. Салтанатты тіркеу қызметі бөлек төленеді. Өтінішті АХАТ бөліміне кемінде 15 күн бұрын тапсыру қажет. Сондай-ақ өтінішті "ЦОН" мобильді қосымшасы және екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы да беруге болады.

Оқи отырыңыз
Шымкентте 26.02.26 күніне байланысты неке қиюға сұраныс артты
14:36, Бүгін
Шымкентте 26.02.26 күніне байланысты неке қиюға сұраныс артты
Шымкентте "әдемі датада" 60 жұп шаңырақ көтерген
10:40, 09 тамыз 2024
Шымкентте "әдемі датада" 60 жұп шаңырақ көтерген
Қазақстанда Ғашықтар күнінде қанша жұп неке қидырды
19:00, 15 сәуір 2025
Қазақстанда Ғашықтар күнінде қанша жұп неке қидырды
