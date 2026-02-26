#Референдум-2026
Қоғам

Астаналық оқушылар мен студенттер ертең қашықтан оқиды

Астаналық оқушылар мен студенттер ертең қашықтан оқиды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 20:23 Сурет: unsplash
Ертең, 2026 жылғы 27 ақпан күні астаналық оқушылар мен студенттер қашықтан оқитын болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық білім басқармасының мәліметінше, бұған аяздың күшеюі себеп болған.

Астанада үшінші күн қатарынан бірінші ауысымның 0-9 сынып-оқушылары онлайн оқып келген еді. Енді ертең барлық оқушымен қоса студенттер де онлайн оқиды.

"2026 жылғы 27 ақпан күні ауа райының қолайсыздығына (ауа температурасының одан әрі төмендеуі) байланысты бірінші ауысымның 0-11 (12)сынып оқушылары және колледждердің 1-2 курстың студенттері (9 сынып базасында) қашықтан оқыту форматына ауыстырылады", – делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін 27 ақпанда елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалған еді.

Айдос Қали
