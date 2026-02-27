#Референдум-2026
Қоғам

Ұлытау облысында "Әділетті Конституция – қуатты мемлекет" атты жиын өтті

Ұлытау облысында &quot;Әділетті Конституция – қуатты мемлекет&quot; атты жиын өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 10:15 Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ұлытау облысының әкімі Дастан Рыспековтің төрағалығымен "Әділетті Конституция – қуатты мемлекет" атты жиын өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу барысында конституциялық реформалардың мәні мен маңызы жан-жақты талқыланды. Өңір басшысы алдымен 15 наурыздағы республикалық референдумның ел болашағы үшін тарихи маңызын атап өтті.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сонымен қатар 13 ақпаннан бастап өңірде "Әділ, прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!" өңірлік коалициясы жұмысын бастағаны айтылды. Коалиция құрамына бес саяси партия филиалы — Amanat, Қазақстан Халық партиясы, Ауыл, Ақ жол, Respublika, сондай-ақ кәсіподақ ұйымдары, ардагерлер кеңесі мен қоғамдық бірлестіктердің өкілдері енген.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Отырысқа қатысушылар конституция жобасына енгізілген өзгерістердің құқықтық негіздері туралы баяндама жасады. Бүгінде облыста референдумға қатысты кешенді ақпараттық науқан белсенді жүргізілуде.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Жиын барысында жаңа Конституция жобасының ашық әрі жария талқылаудан өткеніне ерекше назар аударылды. Әрбір азаматтың өз пікірін білдіру мүмкіндігі заңдылықты нығайтып, заманауи талаптарға сай шешімдер қабылдауға жол ашқаны айтылды.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Кездесу соңында облыс әкімі конституциялық реформалардың табысты жүзеге асуы қоғамдық келісім мен әр азаматтың белсенді ұстанымына байланысты екенін атап өтіп, жиынға қатысушыларға алғыс білдірді.

