Ұлытау облысында "Әділетті Конституция – қуатты мемлекет" атты жиын өтті
Кездесу барысында конституциялық реформалардың мәні мен маңызы жан-жақты талқыланды. Өңір басшысы алдымен 15 наурыздағы республикалық референдумның ел болашағы үшін тарихи маңызын атап өтті.
Сонымен қатар 13 ақпаннан бастап өңірде "Әділ, прогрессивті Қазақстанның Халықтық Конституциясы үшін!" өңірлік коалициясы жұмысын бастағаны айтылды. Коалиция құрамына бес саяси партия филиалы — Amanat, Қазақстан Халық партиясы, Ауыл, Ақ жол, Respublika, сондай-ақ кәсіподақ ұйымдары, ардагерлер кеңесі мен қоғамдық бірлестіктердің өкілдері енген.
Отырысқа қатысушылар конституция жобасына енгізілген өзгерістердің құқықтық негіздері туралы баяндама жасады. Бүгінде облыста референдумға қатысты кешенді ақпараттық науқан белсенді жүргізілуде.
Жиын барысында жаңа Конституция жобасының ашық әрі жария талқылаудан өткеніне ерекше назар аударылды. Әрбір азаматтың өз пікірін білдіру мүмкіндігі заңдылықты нығайтып, заманауи талаптарға сай шешімдер қабылдауға жол ашқаны айтылды.
Кездесу соңында облыс әкімі конституциялық реформалардың табысты жүзеге асуы қоғамдық келісім мен әр азаматтың белсенді ұстанымына байланысты екенін атап өтіп, жиынға қатысушыларға алғыс білдірді.